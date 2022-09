Nemes Nikolett elmondta, hogy első próbálkozásai falfestmények voltak, majd jött a festővászon, de farmerkabátok, farmerruhák festésével is foglalkozik. Utóbbinál az alkotás mellett cél az újrahasznosítás is, hiszen ezzel a régi, megunt ruhadarabokat új formában kelti életre. Munkáinak témáit mindig aktuális hangulata, érzései határozzák meg. A tárlaton találhatunk tájképeket, láthatjuk mesefigurák, kitalált szereplők, történetek ábrázolását. A kiállítóteret nemcsak Nemes Nikolett képei díszítik, hanem a kiállító őszi, halloweeni hangulatú dekorációja is gazdagítja a bemutatót. Mint mondta: szeretné ezzel is becsalogatni a gyerekeket és a felnőtteket a könyvtárba, mivel az olvasás népszerűsítését is fontosnak tartja.

A kiállítás szervezésében közreműködött a város roma nemzetiségi önkormányzata is a városi könyvtár mellett. A megnyitón köszöntőt mondott Horváth László, a város polgármestere, majd Fehér-Nemes Dzsenifer és Sebestyén Réka méltatta az alkotót és munkáit.

A tárlat egy hónapon át látható.