A részben valós, részben fiktív kalandos történet szerint a fiatal újságíró nyomozásba kezd, hogy kiderítse nagyapja múltját, közben arra is választ keres, hogy a családi minták hogyan hatnak generációkon át és korképet is ad a 20. század Magyarországáról. A városi könyvtár rendezvényén a fővárosban már több bemutatót is megélt többgenerációs családregényről, magáról és az íróvá válásról is beszélt Kovács Krisztián.

Megtudtuk, hogy az irodalmat, olvasást már általános iskolásként megszerette, jó tanárai voltak, akik elültették benne az érdeklődés magvát. Írással már korábban is foglalkozott, de mivel – mint mondta – az íráshoz élettapasztalat, élmények kellenek, ezek megszerzése és egy jó történettel való szembe találkozás után született meg a regény, amihez jelentős gyűjtőmunkára is szükség volt.

Jelenleg következő kötetén dolgozik, ebben azt kutatja, hogy az előző generációk történelmi traumái hogyan csengenek össze a mai generáció jelen korban cipelt vagy jövőben átélhető traumáival.