Ezt Kocsis Rozi, a győri Vaskakas Bábszínház igazgatója fogalmazta meg, aki az egerszegi Griff Bábszínház idei évadának első darabját rendezi, folytatásaként a két teátrum együttműködésének is. A szeptember 24-én bemutatandó, óvodásoknak, kisiskolásoknak szánt darabról csütörtökön tartottak tájékoztatót.

A mindenki által ismert tündérmese többféle változatban létezik, a Griff színpadára Mosonyi Alíz feldolgozása kerül. Ez tartalmazza az ősmese motívumait, a gondolatiságát, ami a gyerekből nagylánnyá válásról is szól, hogy mindennek rendelt ideje van. A konfliktus eredője, hogy a királyi udvar házvezetőnőjét, a jövőbe látó és mágikus képességgel is bíró Zsuzsikát, alias Banyát (Szolnoki Ágnes) szokásától eltérően elfelejti meghívni születésnapi báljára a gyermekáldás után régóta hiába sóvárgó királyné (Krucsó Rita), aki aztán önzése, gőgje miatt nem kér bocsánatot mulasztásáért, hiába igyekszik rávenni erre a király (Matola Norbert) is, amikor a bálban mégis megjelenik Zsuzsika. Ő pedig sértettsége dacára ugyan megjósolja, hogy a királyi párnak lesz gyereke, de mert nem figyelnek szavaira, ezért haragjában átkot mond rájuk: 16 évesen lányuk majd örök álomra szenderedik.