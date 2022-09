A színházi sorozatnak az anyanyelvápolás, az identitástudat őrzése, a nemzeti kultúra erősítése okán kiemelt szerepet tulajdonítanak a Muravidéken. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ezért már hosszú ideje, évről évre megszervezi azokat az előadásokat, amelyek nemcsak a Lendván és környező falvaiban élők körében kedveltek, de a határ menti régió zalai és vasi oldaláról is sokan látogatják. A pandémia okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt két évad is kimaradt – bár egyedi előadásokat így is szerveztek Lendvára –, de az előttünk álló, ősztől tavaszig tartó időszakra újra meghirdette bérletes sorozatát az intézmény, a nézői igényekhez igazodva ismét a szórakoztatást állítva fókuszba. Ennek megfelelően a kiválasztott darabok többsége vígjáték, komédia vagy zenés előadás.

Az új évad első előadását, az 1X3 néha 4 című vígjátékot szeptember 27-én mutatja be a Lendván már több alkalommal is sikeresen szerepelt Veres1 Színház. A Ray Cooney és Tony Hilton által írt bohózat főbb szerepeit a Jászai Mari-díjas Kerekes József, valamint Mohai Tamás, Beleznai Endre és Mihályfi Balázs alakítják. A darab rendezője az ugyancsak Jászai Mari-díjas Nagy Sándor.

Novemberben a budapesti József Attila Színház társulatát fogadják Lendván, ők a Tasnádi István igaz történeten alapuló lélekemelő komédiáját, azt a Szibériai csárdás című zenés vígjátékot mutatják be, amelynek szinopszisa szerint magyar katonáknak Kálmán Imre zseniális operettjét, a Csárdáskirálynőt kell megszólaltatniuk, ám ehhez sem jelmez, sem díszlet nem áll rendelkezésre. Miután azonban a tét a katonák hazajutása, ezért mindent elkövetnek, hogy az előadás jól sikerüljön, még a női szerepeket is leosztják maguk között.

Januárban a Soproni Petőfi Színház a Bál a Savoyban című közismert, több alkalommal megfilmesített revüoperettel érkezik a határon túli magyar városba. A női egyenjogúság kiteljesedéséről szóló zenés darab rendezője Béres László, míg főszereplői Domoszlai Sándor, Geszthy Veronika, Szolnoki Tibor és Peller Károly. Februárban a Szente Vajk által írt és rendezett Legénybúcsú című vígjátékot láthatja a közönség, ezt az előadást a Játékszín társulata mutatja be. A pikáns humort sem nélkülöző fergeteges komédiában olyan népszerű színészeket is láthat a közönség, mint Nagy Sándor, Csonka András vagy Szerednyei Béla.

Márciusban – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódva – az Új Színház a Jókai Mór regényéből színpadra adaptált A kőszívű ember fiai című történelmi színművét hozza el a Muravidékre. A Seregi Zoltán által rendezett darab a legmagasztosabb emberi értékeket – becsület, hazaszeretet, önfeláldozás – állítja fókuszba, mások mellett Tordai Teri, Gregor Bernadett, Szerednyei Béla, Frajt Edit és Kaszás Béla játéka által, illetve Tolcsvay Béla zenéjével kísérve. Az utolsó, áprilisi előadáson Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi először 1991-ben bemutatott Mária evangéliuma című rockoperáját láthatja a közönség. A zenés darab ugyan szerepel a Madách Színház repertoárjában is, Lendvára azonban a LantArt Produkció hozza el. A címszerepet Bordás Barbara alakítja, míg partnerei közt mások mellett Feke Pált és Novák Pétert láthatjuk.