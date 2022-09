Kristóf szerint a filmrendezés sokrétű hivatás, színészekkel dolgozni nagy kihívást jelentett, ennek ellenére kifejezetten élvezte minden pillanatát. Az elhivatottságára felfigyeltek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban és a Kvártélyház Szabadtéri Színházban, utóbbiban Tompagábor Kornél mellett rendezőasszisztensi feladatot is kapott. Az itt szerzett élmények új fordulatot hoztak az életében, eldöntötte: inkább a színházat választja. Jelenleg a fővárosi Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának hallgatója, de az a célja, hogy színházi rendező lehessen.

Olyannyira eltökélt, hogy az idei nyarat a fejlődésnek, a tanulásnak szentelte. Néhány éve figyelt fel először az Avignoni Fesztiválra, amely Európa legnagyobb színházi seregszemléje. A világjárvány miatt két év szünet után rendezték meg újra, ezért Kristóf úgy érezte, ott a helye.

- Egy, a romániai Bukarestből induló buszra a szlovéniai Mariborban szálltam fel, hogy eljussak Avignonba, és elkezdődött a kaland – mesélte az élményeit. – A hosszú, 23 órás utazás sok szép vidéket érintett, a francia Avignon pedig elvarázsolt. A fesztivál idején a város kicsit olyan, mintha egy színházi díszletbe öltözne. Az utcákon mindenütt mutatványosok, amatőr színészek és utcai zenészek hirdetik a teátrum csodáját. A város az építészeti örökségeit különböző darabok helyszíneivé alakította. Az Avignoni Fesztivál az Oroszországból nemrég elköltözött orosz rendező, Kirill Szerebrennyikov A fekete barát című darabjával kezdődött. A művészt a Csajkovszkij felesége című filmjével beválasztották a cannes-i fesztivál hivatalos programjába.

Kristóf öt, főleg kortárs előadást választott ki a programból, kettő nagy hatást gyakorolt rá. Felsőfokon beszél angolul, ezért nem okozott gondot, hogy az előadásokat értse, hiszen azokat szinte kivétel nélkül angolul is feliratozták kivetítőkön. A kanizsai fiatal azonban a színészek játékát, a rendezői munkát is igyekezett megismerni. Látott olyan műveket is, amelyekben nem a szöveg volt a legfontosabb, sokkal inkább a mozgás dominált.

- Az egyik például az Iphigenia című előadás, amit az operaházban tartottak – folytatta. – A görög ókori mítoszt dolgozta át egy kortárs portugál író, Tiago Rodrigues. Mindig nagy kérdés a görög dráma újraértelmezése a 21. században. Erre vannak jó és kevésbé jó törekvések, ez nagyon jó átgondolás volt, kitűnő vetítéstechnikával. A hazájából emigrált Kirill Szerebrennyikov előadását nagyon vártam. Az 52 éves rendező Csehov A fekete barát című elbeszéléséből készült művét a fő helyszínen, a pápai palota díszudvarán mutatták be. Kitűnő választás, egy elképesztően jó történet a középszerűségről, a tehetségről. A főszereplő látni vél egy fekete barátot, vagyis szerzetest, beleőrül, amiből kigyógyítják. A rendező komoly kérdést szegezett a közönségnek: hőse őrültként boldogabb volt, mint nélküle, miért is kellett meggyógyítani, miközben senkinek nem ártott. Majdnem háromórás előadás volt kiemelkedő gondolatmenettel, látványvilággal, megvalósítással és rendezéssel. Az interneten napokkal később újra visszanéztem és újraéltem, feldolgoztam fejben.

Az Avignoni Fesztiválra meghívottak nem félnek úgy beszélni és úgy fogalmazni a színházról, ahogy ők gondolják – vélekedett Kristóf. – Nincs olyan például a magyar színházban, hogy 25 percen keresztül, egyszerre három kivetítőn szinte alig változik valami, azután leég a dzsungel és sivataggá változik. A magyar közönség másképp működik, ők egyszerűen megunnák ezt. De egy produkció ezt Avignonban meglépte, engem pedig ezek a bátor megoldások lenyűgöznek.

Lendvai Kristófot A fekete barát saját munkára inspirálta. Turgenyev A halál után című igaz története alapján készült elbeszéléséből adaptált egy színművet. Ahogy mondta: egyelőre csak magának vagy a fióknak.