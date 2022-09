Műemléki védelem alatt álló, a XIII. század második felében épült Nagyboldogasszony-templomuk előtt álló padokon már üldögélnek dalosok, Hajas Istvánné Kati, Varga Istvánné Joli és Kántorné Horváth Andrea után megérkezik Kálmán Imréné Edit, a népdalkör szakmai vezetője. Míg megcsodáljuk a szépen rendbe tett templom ódon falait, szobrait, hársfából faragott különleges oltárát, a szomszédos épület könyvtártermében már összegyűltek a népdalkörösök. Lapunk tiszteletére ünnepi fellépőruhájukban.

A közel három évtized alatt jól befészkelték magukat a könyvek közé, a bibliotéka egyetlen polcmentes, szabadon maradt falát beborítják díjaik, kitüntetéseik oklevelei, pedig a dicsérő dokumentumok többsége stócban áll az egyik polcon, a legutóbbit, a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén kiérdemelt Vass Lajos Nagydíjat dossziéban őrzik.

Kálmán Imréné a Vass Lajos Nagydíjjal

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Katus néninek, aki anno a közelben lakott, köszönhetjük, hogy 1994-ben megalakítottuk a népdalkört. Egy találkozón vendégként a nagykutasiak énekeltek, s Katus néni megjegyezte: "gyerekek, ilyet mi is tudunk!" Kipróbáltuk, kedvet kaptunk hozzá, s Luif Ferenc tanító vezetésével – akkor még volt iskolánk – meg is alakítottuk az énekkarunkat – eleveníti fel a múltat Kálmán Imréné, aki Peresztegi Gyuláné Rózsival másodmagával képviseli a jelenleg is aktív alapító tagokat. Ők még emlékeznek az első közösen megtanult dalra: "kék szalagból van a blúzom kötője", ami illet is a fehér blúzhoz kékfestő anyagból készült fellépőruhájukhoz. S ha már szóba került az öltözet: kedvenc népdaluk – a Szép Zalában születtem után – Horváth Károly gyűjtéséből az ikonikus muravidéki nóta: a Fehér blúzom elejében a rózsa...

Először csak asszonyokból állt a kar, aztán sikerült maguk közé csábítani nótás kedvű férfiakat, beálltak családtagok, felnőtt gyerekek, unokák, s ma már a vasboldogasszonyi dalárda azon szerencsések közé tartozik, amelyben több korosztály énekel együtt. S ez bizony hallatszik is erős, kristálytiszta, egységes hangzású produkciójuk színvonalán, ami profi kórusoknak sem válna szégyenére. A fiatalok zeneiskolát jártak, mások hivatásához hozzátartozik a pallérozott énektudás. Kálmán Imre, az egyesület elnöke például a gersekaráti plébánia és a pusztacsatári kegykápolna diplomás kántora, felesége óvodapedagógus...

A dalkör erőssége a jó hangú férfikar: Kálmán Imre, ifj. Horváth Károly és Tóth János, hiányzik Németh Sándor

Forrás: Fincza Zsuzsa

– De hogyan sikerült "megszerezniük" felkészítő mentornak ifjú Horváth Károlyt, a híres népzenészt, zenetanárt?

– Pályázaton nyertük – válaszolják nevetve. 2017-ben pályáztak továbbképzésre, sikerrel jártak, s tanárnak ifjú Horváth Károlyt választották. Aki aztán a tanítványok lelkesedését, igyekezetét és tehetségét tapasztalva ott is ragadt.

– Jelszavunk azonos: csak tiszta forrásból! – szögezi le a népzenetanár. – Támogatásra érdemes a törekvésük, hogy megőrizzék és minél szélesebb körben közvetítsék a környék autentikus népdalait, hagyományait, amellett persze, hogy a más tájegységek dalkincsét is megbecsülik.

Büszkék falujuk értékeire, Kálmán Imréné a híres oltárral büszkélkedő templomuk szentélyét is megmutatta

Forrás: Fincza Zsuzsa

1998-tól Községi Népdalkör Egyesület Vasboldogasszony néven működnek, így a helyi önkormányzat támogatásán felül pályázatokkal egészíthetik ki szerény anyagi lehetőségeiket. Így szereztek például pénzt új fellépőruhákra, járhat citeratáborba a népdalkörhöz tartozó, de önálló formációként is működő Vasboldogi Leányok citerás-énekes trió (Kálmán Karolina, Kálmán Rozina és Bogdán Virág Erzsébet). S ha már itt tartunk: ifj. Horváth Károly pallérozásában a citerás leányzók legutóbb önállóan is megkapták a KÓTA Aranypáva-díjat, amelyet Karolina szóló ének kategóriában újabb Aranypávával gyarapított. A díjak összeszámlálása okoz némi fejtörést és kisebb vita után végül a hat darab Aranypáva-díjat és egy Nagydíjat, több arany minősítőt, Vass Lajos Nagydíjat sorolnak fel. Az idén zalai, felvidéki, szigetközi, muravidéki, zalai cselédsori, summás és zalai katonadalok csokraiból egy CD-t szeretnének kiadni, megörökíteni a sok szép autentikus népdalt, nem titkolt szándékuk ezzel is öregbíteni a vasboldogasszonyiak jó hírét.

Fontosnak tartják a néphagyományok, szokások, régi falusi munkák, tevékenységek feldolgozását, őrzését is. Nagy sikerrel mutatták be a helyi módit felvonultató lakodalmast, a lucázást, a regölést, a kukoricatörést, a fosztást, no meg az aratást – a megyei aratónapokon rendszeresen részt vesznek, az idén is összeszedtek féltucat oklevelet, a kisbandás aratásban például Kálmán Imre lett Zala megye első kaszása – ami ugyebár nem is olyan rossz eredmény egy kántortól. A fiatalok versenyen kívüli szárnypróbálgatásaikkal – tanulták a kötélkészítést, kötélvetést, sarlózást – különdíjat érdemeltek a zsűritől.

A Kálmán-Gorza família szép számmal képviselteti magát a népdalkörben. A képen (b-j) Gorza Tamásné, Kálmán Karolina, Kálmán Rozina, Kálmán Imre, Kálmánné Gorza Mónika és Kálmán Imréné

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Az egyesületbe is szeretnénk bevonni a fiatalokat – így Kálmán Imre elnök, akinek egyébként az édesanyja, a felesége, a két lánya, az anyósa, sőt a komaasszonya is népdalkörös. – A jelenleg 16 fős közösségünkből néhányan idős koruk, egészségi állapotuk miatt már nem tudnak részt venni a munkában, jelenleg 12 aktív dalosra számíthatunk. Elsajátított népdalkincsünkre büszkék lehetünk, 46 komplett dalcsokrot tudunk színpadképesen előadni, ezeket állandóan csiszolgatjuk, de természetesen továbbiakat is tanulunk. Rendszeresen járunk versenyekre, megmérettetésekre, fellépéseinkkel igyekszünk színesíteni falunk rendezvényeit, de örömmel megyünk más településekre is.

A 46 népdalcsokor testvérek között is közel négyórás produkció, éjfélig hallgathatnánk, ha valamennyit nem is, de ízelítőül sorra veszik a kedvenceket: Szép Zalában születtem, s a csipkelődőket: "Édes, kedves feleségem,/ Mi' csinálsz a jövő héten?/ Tilolom kenderem, kenden jár az eszem,/ Egész héten."