Szeptember 24, Szombat

Gellért , Mercédesz névnap

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A zalai mozik szombati műsora

ZH

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Családi legendák (magyar animációs film); 17.45 Magasságok és mélységek (magyar játékfilm); 19.45 Avatar (amerikai-angol kalandfilm)
Cinema City: 17.30, 20.00, 22.30 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 10.30, 13.45, 17.00, 20.15 Avatar (amerikai-angol kalandfilm); 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 Nyugati nyaralás (magyar krimi-vígjáték); 11.15, 15.40 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (francia családi vígjáték); 19.45 A meghívás (amerikai thriller); 22.30 Minden jót, Leo Grande (angol vígjáték); 13.20 Szia, Életem! (magyar vígjáték); 17.45 Miután boldogok leszünk (amerikai romantikus dráma); 15.00 Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai thriller); 10.30 Mia és én: Szintópia hőse (német-ausztrál-belga-indiai animációs film); 22.00 A gyilkos járat (amerikai akciófilm); 10.45 DC Szuperállatok Ligája (amerikai animációs film); 13.00 Minyonok: Gru színre lép (amerikai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.30 Minyonok: Gru színre lép (amerikai animációs kalandfilm); 15.45 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (francia családi vígjáték); 16.00 DC Szuperállatok Ligája (amerikai animációs film); 17.30 Avatar (amerikai-angol kalandfilm); 17.45 Nyugati nyaralás (magyar krimi-vígjáték); 18.00, 20.30 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 20.00 Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai thriller); 20.30 A meghívás (amerikai thriller)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honty Hanna terem: 15.00 Családból is megárt a sok 2.: Irány Portugália! (francia vígjáték); 17.00 Nyugati nyaralás (magyar krimi-vígjáték); 19.00 Avatar (amerikai-angol kalandfilm)

Címkék#moziműsor#mozi#film
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