Szeptember 22, Csütörtök

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A zalai mozik csütörtöki műsora

ZH

Zalaegerszeg 

Art Mozi: 16.30 Családi legendák (magyar animációs film); 17.45 Magasságok és mélységek (magyar játékfilm); 19.45 Avatar (amerikai–angol kalandfilm)
Cinema City: 17.30, 20.00 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 13.45, 17.00, 20.15 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 Nyugati nyaralás (magyar krimi, vígjáték); 15.40 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (francia családi vígjáték); 19.45 A meghívás (amerikai thriller); 13.20 Szia, Életem! (magyar vígjáték); 17.45 Miután boldogok leszünk (amerikai romantikus dráma); 15.00 Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai thriller); 13.00 Minyonok: Gru színre lép (amerikai animációs kalandfilm) 

Nagykanizsa 

Cinema: 17.30 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); 17.45 Nyugati nyaralás (magyar krimi, vígjáték); 18.00, 20.30 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 20.00 Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai thriller); 20.30 A meghívás (amerikai thriller) 

Hévíz 

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna Terem: 15.00 Családból is megárt a sok 2.: Irány Portugália! (francia vígjáték); 17.00 Nyugati nyaralás (magyar krimi, vígjáték); 19.00 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); Kisterem: 15.00 Oltári tévedések (olasz vígjáték); 17.00 Svindler (angol–kínai–amerikai thriller); 19.00 Bergman szigete (francia dráma)

Címkék#moziműsor#mozi#film
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