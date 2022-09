A következő két hónapban látogatható rendezvényekről és a további, még formálódó tervekről tájékoztatta tegnap a sajtót Balaicz Zoltán polgármester, és a Korona Szalont üzemeltető Keresztury Dezső VMK igazgatója, Flaisz Gergő, valamint az intézményegység vezetője, Kelemen Attila.

A város első embere emlékeztetett, a Modern Városok Program keretében felújított épület Zalaegerszeg gyöngyszeme lett, amely a művészetek otthona mellett méltó színtere lehet konferenciáknak, céges és közösségi rendezvényeknek is, a korszerű technika lehetővé teszi mindezt.

A Korona Szalon és más városi intézmények esetében is óvatos tervezésre kell berendezkedni a jövő évben, mondta Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve, úgy néz ki, a 2022-es városi költségvetés stabil, biztonsággal tudják működtetni az intézményeket, a jövő év hordoz bizonytalanságokat a világméretű energiaválság és a háborús viszonyok miatt. Ha nehézségek jelentkeznek, a bölcsődék, az óvodák, az orvosi rendelők, az idősotthonok, a szociális intézmények működése akkor is garantált, ahogy a közvilágítás és a közétkeztetés is. A művészeti, kulturális intézmények sorsa a dolgok rosszabbra fordulása, a rezsiköltségek emelkedése esetén körültekintő döntést igényel majd. Ha a takarékosság elkerülhetetlen, akkor is csak az épületek ideiglenes bezárásáról, nem pedig az intézmények működésének felfüggesztéséről lehet szó. Az energiakiadásokon való spórolás az intézményvezetők számára is kiemelt feladat.

Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója a Szalon tevékenységi köréről szólva jelezte, meg kell találni a helyét, a profilját az egerszegi kulturális színterek között, ám a magas minőség közvetítése máris alapvető cél. Az épület belvárosi fekvése vonzóvá teszi, s az elegáns küllem is predesztinálja a különleges rendezvények befogadására. A Szalonban szólal meg például a városi hangversenyterem zongorájának ikertestvére, a Yamaha típusú versenyzongora, amelynek avatását szeptember 10-én este 7 órakor tartják, ekkor Borbély László, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára és Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igazgatója négykezes műveket játszik rajta. Szeptember 13-án Ráthonyi Róbert jazz koncertjére várják a közönséget, szeptember 22-én következik Portisch Lajos (Zalaegerszeg díszpolgára) dalestje, október 5-én Malek Andi lép fel, október 20-án Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert érkezik zenés irodalmi esttel. További tervekkel is készül a ház, a véglegesítésük a körülmények függvénye, mondta Kelemen Attila, a Korona Szalon vezetője.