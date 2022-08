A zalai népművészek szinte már be is pakolták a teherautót, mire megérkeztünk Gébártra. Az idei ünnep fókuszában a faművesség lesz, így Nagy Béla Király Zsiga-díjas fafaragó népi iparművészt, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alelnökét kérdeztük először a részletekről.

- Büszkén indulunk Budapestre, annál is inkább, mivel Zalaegerszeg több évtizede a fafaragás, a faművesség központja. Képzéseinkkel, az utánpótlás neveléssel, egyedülálló Kárpát-medencei fa sírjel parkunkkal, konferenciáinkkal sokat letettünk az asztalra – mondta a mester.

A Mesterségek Ünnepe, a népművészek hagyományos találkozója, amelyet immáron harminchatodik alkalommal rendez meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. Idén kiemelt téma: a faművesség. A Budai Vár történelmi környezetében három napon keresztül kézműves mesterek, működő műhelyekben mutatják be a tradicionális népi mesterségek fortélyait, a közönséget is bevonva az alkotás folyamatába.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület idén leginkább „fiús” csapatával képviseli majd a régiót Budapesten. Nagy Béla arról is tájékoztatta lapunkat, hogy szinte az egész fás szakmát felvonultatja az egyesület 12 tagja, a famegmunkálás teljes keresztmetszetét igyekeznek bemutatni. A mesterségbemutatókon így többek között fa sírjelet faragnak, göcseji melencét, teknőt, fakanalat készítenek. Emellett az érdeklődők különféle díszítő technikákkal is megismerkedhetnek, láthatnak kéregedény készítést, szaru- és csontmegmunkálást, spanyolozást. Nagy Béla különösen büszke arra, hogy egyik kamaszkorú ifjú növendéke is részt vesz a műhelymunkákon, mint mondja, a szakmában szerencsére van bőven utánpótlás.

A mesterség-bemutatók mellett a kézművesek népművészeti kirakodóvásáron kínálják portékáikat. A látványos színpadi programokon remek táncosok és zenekarok lépnek fel és lesz viselet-bemutató is. Egész nap vásári komédia, utcaszínház, bábszínház, gyermekprogramok, esténként pedig táncház szórakoztatja a közönséget.

Devecz Zsuzsi egyesületi titkár hangsúlyozta, természetesen a fafaragókon kívül a zalai küldöttségben ugyancsak helyet kapnak a többi kézműves szakma képviselői, így utaznak a bőrtárgykészítők, a nemezelők, a hímzők, a szövők, a népviseletes babakészítők, a kosárfonók, a fazekasok is. Az egyesület tagjai tehát az egész Kárpát-medence folklór kultúráját felvonultatják.

- Idén harmincketten utazunk a Mesterségek Ünnepére, a kiemelt témát minden évben egy kicsit elkülönülten, a nagy nomád sátorban mutatjuk be. A szakmai zsűri és a tagszervezetek döntik el, hogy ki hozza el az Év műhelye díjat, nagyon bízunk a sikerünkben, az utóbbi években mindig elismerték ily módon a tárgyalkotó és hagyományőrző munkásságunkat – mondta végül az egyesületi titkár.

