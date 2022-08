Erika Miklosova tavaly már részt vett az egyéni munkafolyamatokat célzó Tractor nevű programban. A Pozsonyi Egyetemen szerezte művésztanár diplomáját 2010-ben. A Pozsony melletti Egyházasfán élő művész már alig várja, hogy kerékpárral végig tekerjen a közeli turista útvonalakon.

- Tavaly Zalaegerszegen csupán nagy méretű tájképeket festettem, most azonban úgy tervezem, hogy a séták alkalmával talált tárgyakat, a terméseket, a természeti képződményeket is beépítem majd a műveimbe – avat be a részletekbe a magyarul jól beszélő Erika. - Remélem, hogy itt a mostanában engem foglalkoztató művészeti problémáimra ugyancsak választ találok, illetve ez a folyamat segít abban, hogy egyre nyitottabbá váljak mások felé. Egyébként nagyon örülök annak, hogy itt már barátokat is szereztem.

A Lendván 2012 januárjában alapított, Pál Katja festőművész vezetésével a D’Clinic stúdió névre keresztelt kezdeményezés, mikrorezidencia célja a művészeket támogató közösség létrehozása volt. Zalaegerszeg hét éve ad otthont ennek a művészek működtette térnek, hogy olyan helyet biztosítson a vendégalkotóknak, ahol csak a saját munkájukra kell összpontosítaniuk, ahol meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat, és közös munkák is születhetnek minden kényszer, formalitás nélkül. Ennek révén évről évre külföldi művészek tölthettek hosszabb-rövidebb időt a zalai megyeszékhelyen.

A Tractor program részeként érkezett Zalaegerszegre az 1990-ben Londonban született, Tokióban felnőtt japán nemzetiségű Eriko Jane Takeno, aki egyben kutató, képzőművész és költő. „Technic és Magic” (2018) című könyvében Eriko saját művészeti gyakorlatán keresztül tárja fel saját belső vívódásait, mindezt úgy, hogy segítsen másokon. A fiatal lány sokoldalúságát jelzi, hogy otthonosan mozog az installációk, a költészet és a mozgókép világában. Jelenlegi munkafolyamatát mutatja, az asztalon lévő grafikák alapjai az elmúlt két évben írt naplójegyzetek. A depresszívebb gondolatokat az alkotói munkával kívánja gyógyítani, mindezt úgy, hogy a spirituális és misztikus eszközöket, jelképrendszereket, amolyan új, sajátságos Tarot-kártya sorozatot fejleszt ki. Mint mondja, ez egyfelől az önismeret eszköze, másrészt útmutatás a hasonló problémákkal küzdőknek.

A harmadik vendég Írországból érkezett. A bronzöntödei technikus és szobrász Rory Harron a RED Flamingo Project Space garázsprogramjában mutatkozik be. A szocializmus és realizmus művészeti kérdéskörét, valamint a kvantummechanika- és fizika világát kutatja. Az elmúlt években Lipcsében, Berlinben, Amszterdamban, Szentpéterváron és Tokióban voltak rezidensprogramjai, kiállításai. A három mostani művész zárókiállítása augusztus 12-én, pénteken 18 órakor lesz a páterdombi műteremlakásban.

