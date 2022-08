Mint mondotta, a legutóbbi album, a 2021 április elsején kiadott Zártosztály modernebb stílusa és karcosabb hangvétele annyira bejött nekik, hogy továbbra is ezt az irányt kívánják tartani. Ebben a közönség visszajelzései is megerősítették őket, hiszen a Zártosztály a hazai lemezeladási listán a 2021-es értékesítések alapján a hatodik helyet végzett, illetve platina státuszt értek el vele.

Romanek Gergő, az új basszusgitáros. Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

– Az közismert, hogy a Hooligans zeneszerzője Tóth Tibi, a gitárosunk, s ezúttal is teljesen rábíztuk magunkat – tért rá a konkrétumokra Endi. – Tibi egy nagyon különleges személy, aki rendkívül otthonosan mozog a mai, modern rock- és metal zenék világában, s bennünket is rendre meglep ötleteivel. Így volt ez a Zártosztály album dalaival, s így történt most is. Neki Amerika van a kezében, ő nem azokban a tipikus megoldásokban gondolkodik, ami idehaza megszokott. Szerencsére a mai fiatalok befogadóképesebbek, jobban nyitottak a nemzetközi trendekre, ennek is köszönhető, hogy ilyen sikeres lett a Zártosztály. Persze, akkor is ezt az irányt vinnénk tovább, ha a közönség kevésbé lett volna fogékony rá, mert nekünk nagyon tetszik.

Csipa, alias Ördög Tibor, a Hooligans énekese. Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Endi azt is hozzátette: zeneileg néhány új dal már teljesen összeállt, a szövegek azonban még nem készültek el hozzájuk, ezért a nyári koncerteken biztosan nem fogják játszani azokat. A szövegírást ezúttal is külsős személyre bízzák, arra Molnár Mátéra, aki a Road frontembere, s aki a Zártosztály album néhány dalszövegét, köztük a Kendőzetlen igazság és az Elindul a lejtő című slágerekét is jegyzi.

– Mátéval nagyon jól tudunk együtt dolgozni, azonnal megtaláltuk vele a közös hangot – folytatta a dobos. – Végre olyan szövegírónk van, aki otthon van ebben a modernebb zenei világban, akinek markáns mondanivalója van, s azt úgy tudja szavakba önteni, hogy maximálisan illik ahhoz a metalos megszólaláshoz és zenéhez, ami a 2022-es Hooligans sajátja. Az új album készítésének ütemterve úgy állt össze, hogy Tibi szeptemberben beköltözik a stúdióba, ott véglegesíti és rögzíti az ötleteit, majd átküldi azokat nekünk, hogy mi is hozzátegyük a saját részünket, végül a stúdiómunkák előtt együtt bevonulunk a próbaterembe. Mindeközben Máté megírja hozzájuk a szövegeket, így akár már az ősz folyamán indulhatnak a felvételek, hiszen jövő év elején szeretnénk kiadni az új albumot.

Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A 2023 elejére tervezett új Hooligans album lesz a zenekar első olyan nagylemeze, amelyen már a Késmárki Zsoltot váltó Romanek Gergő játszik basszusgitáron. Endi szerint valóságos sokként érte őket, amikor Zsolt bejelentette távozási szándékát, ugyanakkor a barátság továbbra is megmaradt köztük, éppen a minap találkoztak az egyik koncertjükön volt zenésztársukkal.

Kiss Endi, a zenekar dobosa. Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

– Semmi előjelét nem láttuk annak, hogy Zsolt távozni szeretne – magyarázta a dobos. – Amikor Zsolt elment, vakartuk a fejünket, hogy hogyan is tovább. Egy tagcsere ugyanis mindig meghatározó esemény egy zenekar történetében. Nemcsak azért, mert olyan utódot kell találni, aki zenészként megállja a helyét, az emberi oldal legalább ennyire fontos. Ha emberileg nem illünk össze, akkor nem teljes a Hooligans család. Romanek Gergővel azonban csak nyertünk. Professzionális zenész, más nem is jöhetett volna. Ahogy belépett a próbaterembe, s ahogy elkezdett zenélni, rögtön tudtuk, hogy rá van szükségünk. Értelmiségi, tanárember, vagyis a zenekar intelligenciahányadosát is erősíti. Persze, nem attól lesz valaki intelligens, hogy diplomája van, az a személyiségén múlik. Gergő nagyon jó arc, akivel rendkívül gyorsan megtaláltuk a közös hangot, szerintem a színpadi játékunkon is látszik, hogy vibrál köztünk az energia. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy egy zenekar jó koncertet adjon. Először saját magunknak kell az energiabomba, egymás között kell passzolgatnunk oda-vissza, s csak utána lehet továbbadni azt a közönségnek.

A Hooligans az új album megjelentetése mellett még egy komoly tervet dédelget magában, 2023. márciusában a Papp László Budapest Sportarénában adnának koncertet. Ahogy Endi fogalmazott, 2019-ben játszottak ott utoljára, hiszen a zenekar 25 éves jubileumát tavaly a pandémia okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem ünnepelhették meg ott.

– Most sem tudjuk még, hogy mi lesz 2023 tavaszán – tette hozzá a zenész. – Vannak jelek, amelyek arra intenének bennünket, hogy nincs most itt az ideje arénázni, de mi mindig optimistán néztünk előre, s most is abban bízunk, hogy nem lesz akadálya a koncertnek. Ugyan a 25 éves jubileumi évünk már elmúlt, de így legalább majd megünnepeljük a 27. születésnapunkat.