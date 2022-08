OJ (Daniel Kaluuya) és a nővére Emerald (Keke Palmer) egy tanyán élnek, ahol hollywoodi filmekhez idomítanak lovakat. Egy tragédia után új kamerákat szerelnek fel a birtokra és egyre több furcsaságra lesznek figyelmesek. Valami van a közelben, már csak azt kell kideríteni, hogy mi és mit akar?

Ahogy említettem a kedvcsinálók alapján nehezen lehetett bekategorizálni, hogy mi is akar lenni a Nem. Ezzel nincs baj, felkelti az érdeklődést, ad egyfajta misztikumot az alapanyagnak, illetve meghagyja a felfedezés örömét a nézőnek, amiért már önmagában is hálásak lehetünk. Én sem akarom ezt elvenni senkitől, azt azonban rögtön leszögezném, hogy aki a nagy titokzatosságot a hatalmas csavaroknak és valami óriási megfejtésnek akarja betudni, csalódni fog. A hatásos nyitány után megismerjük hőseinket, betekintést kapunk a mindennapjaikba, ám rögtön érződik, hogy valami nincs rendben. A cselekmény első fele komótos tempót diktál, de az atmoszférateremtésben tökéletesen helytáll az író, rendező. Végig érződik a fenyegetettség, az ismeretlentől való félelem és kezdődik a teóriagyártás, hogy mivel állhatunk szemben. Nézeti magát a film és választ akarunk kapni a kérdésekre. OJ a maga csendes, higgadt módján igyekszik kezelni a helyzetet, míg húga sokkal karakánabb és üzleti lehetőséget lát rejtélyes felfedezésben. Hozzájuk csapódik egy technikus srác, illetve úgy tűnik, a közeli western tematikájú vidámpark vezetője, Ricky (Steven Yeun) is többet tud, mint amennyit elárul. Ez utóbbi egy külön mellékszálat kap és itt kezdődnek a gondok. Az ő története kiemelt figyelmet kap, többször is visszatérünk a gyermekkori traumájára, sőt a központi konfliktust is párhuzamba lehet állítani a vele történtekkel. A baj ott keresendő, hogy Ricky a háttérbe szorul, nem kap elég időt ahhoz, hogy átélhető legyen a motivációja és a fájdalma. Sokkal célszerűbb lett volna összemosni őt OJ karakterével és máris egy sokkal erőteljesebb, jobban kibontott és logikusabban felépített drámát látnánk. A természetre reflektáló konklúzió teljes mértékben érthető, de nincs meg a kapocs a két sztoriszál között. A felfedezés, hogy mivel állunk szemben nemkülönben légből kapottnak érződik. Nem kell didaktikusan a szánkba rágni, de egy mezei heuréka pillanatnál azért több kéne. Ahol viszont nem érheti szó a ház elejét az a technikai kivitelezés. A Nem fantasztikusan néz ki, Hoyte Van Hoytema operatőr hozta a formáját és parádés képeket varázsol elénk. A kicsit kifordított, misztikus sci-fi, horror köntös is működik a legtöbb esetben, legyen szó éjjeli, vagy nappali jelenetekről. A felhők fürkészése, a menekülések, a jelenések mind át vannak itatva feszültséggel és a már említett fenyegetettség érzése a nézőre is átragad. A zárásra ebből sajnos nem sok marad, hiába számítottam valami ütősebb gyomrosra epilógusként.

Peele ezúttal elsősorban rendezőként mutatta meg tehetségét, míg az írásban most kevésnek bizonyult. Számos szuper ötletet feldob, melyekkel vagy nem kezd semmit, vagy nem bontja ki elég alaposan, nem is beszélve a karakterek sorsáról. A Nem akkor működik legjobban, amikor nyomasztó és feszült thrillerként muzsikál, ám dramaturgiailag, illetve az összefüggéseket tekintve már kevésbé éri el célját. Az pláne nem válik előnyére, hogy többnek akarja mutatni magát, mint ami valójában, ezáltal egy nagy blöff érzését keltve. A végeredmény így is korrekt és Peele még mindig egy izgalmas és egyedi filmes, de az arroganciája nem biztos, hogy hosszú távon kifizetődő lesz.