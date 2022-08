Nem véletlenül viseli a tárlat az Őrség-

Hetés határán címet, hisz e térség az alkotók élettere. Szekeres Júlia márokföldi és hetési kötődésű, Árvay László pedig Budapestről érkezett Hetésbe, Zalaszombatfára évekkel ezelőtt.

A fotók a térségből nyújtanak ízelítőt, mind a négy évszakból. A képzőművész alkotásai pedig olyan, már hulladékká vált anyagokból készültek, melyeket Hetésben mentett meg. Ezzel egyben igyekszik felhí

vni a figyelmet az újrahasznosításra, hogy ne dobjunk ki mindent, ne vágjunk ki minden fát, inkább ültessünk és őrizzük meg értékeinket.

Tekintse meg a kiállítást mindenki, aki kíváncsi térségre, a csodás képek láttán a kedvük is jobb lesz, a képzőművész szobrai pedig igazán egyediek.

Ezt fogalmazta meg a megnyitón az alkotók barátja Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őre, aki a tárlatot méltatta.

- Júlia egyedi látásmóddal és különleges megközelítéssel mutatja be e tájat a fotókon - mondta. - Nincsenek emberek, inkább csak utalások a képeket, de mégis süt belőlük, hogy ezt a tájat az őseink alakították olyanná, amilyen. Nincsenek rajtuk klasszikus tájra jellemző sajátosságok, de mégis az apró részletekből kitűnik, hogy ezen a vidéken készült és aki itt él, az ráismer. Bennük van a születés és az elmúlás. Egy közösséget megítélni úgy is lehet, hogy hogyan őrzi ősei örökségét. Eldobható világban élünk, a gazdaság mozgatórugója a folyamatos vásárlás, közben sok szemetet termelünk, és egy keveset újra is hasznosítunk. Árvay László képzőművészeti alkotásai unikális példái a régi anyagok újrahasznosításának, melyek szobrokként megnemesültek.

Köszöntőt mondott a megnyitón Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei vezetője is, Gubinecz Ákos népdalénekes pedig előadásával színesítette a programot.

A kiállítás augusztus 21-ig látható.