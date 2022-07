A szerző jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti doktori iskolájának másodéves doktorandusz hallgatója, ahol kutatási témája a kortárs magyar kórusművek prozódiai (a szöveg és a zene egymáshoz való viszonyának) változatossága. Ezenkívül a 2021-2022-es tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa is, s ennek keretein belül írta a már említett új alkotásait. Ezen munkája doktori kutatásához is kapcsolódik oly módon, hogy itt saját maga mutat be lehetőségeket a szöveg zenei megjelenítésére.

- A gyűjteményemben szereplő 12 kórusművemmel témáiban és előadói apparátusaiban is egy sokszínű összeállítást szándékoztam létrehozni – mesélte Gölles Martin. – Ebben nyolc vegyes kari, két férfikari, egy női kari, illetve egy gyermek- vagy női kari mű szerepel – ezek közül kilenc a cappella tehát hangszerkíséret nélküli, három pedig zongorakísérettel van ellátva, s néhol kis mértékben helyet kap az énekes improvizáció is. A művek alapjául szolgáló költemények nagy részét magyar szerzők írták: Ady Endre, Arany János, Benedek Elek, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor és Radnóti Miklós. Ezen kívül található még a darabok között két latin nyelvű is, melyeknek szerzői Quintus Horatius Flaccus, valamint egy ismeretlen középkori költő.

Gölles Martin magyar szerzők műveinek felhasználásával készítette el a kórusműveket, melyeket már néhány helyen bemutatott Fotó: ZH

A teljes összeállítás már a nyomdából is kijött, s ez a gyűjtemény, valamint az egyes kórusművek magánkiadásban lesznek elérhetők a zeneszerzőnél. Mivel ezen alkotások nemrég készültek el, még nem hallhatjuk őket, ám néhány kórus már felvett belőlük műveket a tervezett repertoárjukba, így a következő évadban már koncerten is találkozhatunk velük.

- Új darabjaimból már két előadást is tartottam – folytatta. – Egyet a PTE intézményi konferenciáján idén június elején, majd Claude Delley zeneművész barátom meghívására a svájci Colombierben június végén. Utóbbi rendezvényen ezt követően egy közös koncertet is adtunk, amelynek első felében zongoraműveket adtam elő, majd Claude-dal közösen basszetkürtre és zongorára írt darabokat – többek között számos saját alkotást is.

Gölles Martin számos kapcsolatot tart fent svájci zenész kollégáival, akiknek már szép számban írt hangszeres és énekes zeneműveket is. Sok éve dolgozik együtt a Quintette Bourgogne kamarazenekarral, akiknek legutóbb a nagyszabású Suite Bourguignonne című művét komponálta. Alkotásai egy svájci kiadónál is megtalálhatók: a Saint-Maurice székhelyű Éditions Labatiaz gondozásában számos kórusműve megjelent.