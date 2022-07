Tóth Imre a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársa volt 1988-tól, diplomáit Szegeden szerezte, szerkesztője volt a Pannon Tükör kulturális folyóiratnak, majd a lap online változatát szerkesztette, s szintén szerkesztője volt a Deák+Kert irodalmi portálnak. Versesköteteit (Nostradamus menyegzője, A lélek nulla foka, A kert és más novellák, Exit) a Pannon Írók Társasága és a Parnasszus Kiadó jelentette meg. A kert és más novellák című kötete 2015-ben elnyerte a Magyar Írószövetség és a Canon digitális könyvnyomtatási pályázat díját. Tóth Imre tagja volt a Magyar PEN Clubnak és a Szépírók Társaságának. Utóbbi minőségében szervezte és vezette a Literaturista elnevezésű irodalmi beszélgetéssorozatot, amelynek a Kossuth utcai PopUp Café adott otthont. Az irodalmi találkozások során a zalaegerszegi közönség Tóth Imre jóvoltából beszélgethetett többek között Szkárosi Endrével, Jász Attilával, Villányi Lászlóval. Tóth Imre a Zalai Hírlap versrovatában is gyakran szerepelt a 2000-es évek elejéig.

Tóth Imre halálnak évében Kaposvárott kiadott emlékkönyv is született, ebben 50 szerző írása idézi fel a halk szavú alkotó alakját. E kötetet Szemes Péter esztéta, a költő barátja, és Tóthné Hantos Katalin tanár, Tóth Imre felesége szerkesztette. A pályatársak, barátok, kollégák alkotásain túl Kossuth-díjas író is publikált a könyvben Nádas Péter személyében. Czegő Teréz, Farkas Ignác, Gyenes Imre, Kaj Ádám, Karáth Anita, Kardos Endre Bozi, Kukorelly Endre, Pénzes Csaba, Turbuly Lilla egy-egy írása is olvasható az emlékkönyvben.

A múlt szombati, a költő születésnapjához igazított, hagyományteremtő szándékkal szervezett "asztalavató" felolvasás ötletgazdája is Szemes Péter volt. Az emléktábla avatása után az emlékkötet szerzői közül olvastak fel néhányan Tóth Imre-verseket.