Az eseményre a Karos Korzó rendezvénytermében került sor, részt vett rajta többek közt Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára, Sylwester Lewicki, Olesno város polgármestere, Harald Lechner, Asperhofen polgármestere, valamint az említett településekről érkezett delegációk tagjai. A Himnusz hangjai után egy szép hagyományra került sor: az aprónépeket, a 2021. július 1-e és 2022. június 30-a között született babákat köszöntötték, szám szerint 14-et. Novák Ferenc polgármester és Vlasicsné Dörgönye Márta képviselő a babakendő felhelyezésével avatta zalakarosivá a gyermekeket, majd a nevükkel ellátott szalagot helyeztek fel a babazászlóra. Végül dr. Háda László plébános megáldotta a kicsiket. Ezt követően Novák Ferenc elmondta ünnepi beszédét.

- Az elmúlt két és fél évtizedben mellett kistérségi központtá vált a város, ahol mentőállomás és tűzőrség létesült, orvosi ügyeleti szolgálat indult, bölcsőde és új templom is épült - fogalmazott. - Nem sorolom fel az elmúlt 25 év legjelentősebb beruházásait, mi, karosiak tudjuk ezeket, s az ország is hallott hírt róluk. Sajnos, jelen helyzetben Zalakaros csak pályázati forrásokból tud szerény módon fejleszteni. Tudjuk, hogy rengeteg megoldandó feladat áll előttünk! Képviselőtestületünk látja, tudja a teendőket, eddig személyi ellentétektől mentesen közösen igyekszünk településünket szolgálni. Bízunk a kormányban, annak turizmuspolitikájában, válságkezelésében. Őszintén bízom abban is, hogy választókörzetünk új képviselője, Nagy Bálint is szívén viseli településünk sorsát, ahogyan tette azt elődje, Manninger Jenő is, akinek már 10 évvel ezelőtt Zalakarosért kitüntetéssel ismertük el fáradozását. Eddigi munkájukat ezúton is köszönöm.

Novák Ferenc arról is beszélt: nemcsak az a fontos, hogy mi történt az eltelt időszakban, hanem az is, hogy kik töltötték meg tartalommal a negyed évszázadot. Megemlítette elődjét, Szirtes Lajos polgármestert, aki 13 éven állt a város élén, munkásságát díszpolgári címmel ismerték el.

- Az egyének mellett családjaink, közösségeink, csoportjaink, civil szervezeteink szerepe a meghatározó. Több, mint 30 különböző szervezet tesz Zalakarosért, az emberekért, amelyek sora a 92 éves Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől kezdve a várossal egyidős, 25 éves Dalárdán át a mindössze 14 éves, ám a település életét alapvetően meghatározó turisztikai egyesületig terjed. Több százan dolgoznak, tesznek önkéntesen saját maguk és település boldogulásáért, őket is köszönet illeti - jelentette ki.

Ezt követően a 18. életévét betöltött 21 fiatalt köszöntötte a polgármester, majd előbbiek nevében Dömötör Csenge és Balogh Levente az érintettek neveit tartalmazó szalagot kötött fel a város zászlajára.

A továbbiakban Sylwester Lewicki, a lengyel partnertelepülés, Olesno város polgármestere, illetve Nagy Bálint államtitkár mondott beszédet. Előbbi kiemelte: nagyon jó a kapcsolatuk Zalakarossal, s a lengyel város ajándékaként átadott egy akvarellt Novák Ferencnek. Nagy Bálint pedig azt hangsúlyozta, hogy a térség, a balatoni régió települései csak együtt lehetnek sikeresek, egymással rivalizálva nem, s ő minden erejével támogatni fogja az összefogást.

Az ünnepi beszédet dr. Kövér László mondta, aki jelen volt a várossá nyilvánításkor is - most az elmúlt 15 évben elért zalakarosi sikereket méltatta, de beszélt aktuálpolitikai kérdésekről is.

- Ki kell mondani, hogy az Európai Unió eddigi sikertörténetét veszély fenyegeti, viharfelhők gyülekeznek a kontinens, így Magyarország fölött is - szögezte le. - Ha a folyamat nem áll meg, akkor az ország települései, így itt, Zalakaros fölött is rosszra fordulhat az idő. Tőlünk keletre véres háború zajlik, ami felbolygatta a világ gazdaságát. Nincs elég nyersanyag, nincs elég energia, vágtat az infláció. Olyan háborús karácsony elé néz Európa, amilyenhez hasonlót a második világháború óta nem élt meg. Nekünk, magyaroknak pedig újra két tűz között kell megőrizni magunkat és megvédeni mindazokat az értékeket, ami a miénk. Másrészt azt gondolom, Európának tanulni kellene Amerikától, ahol azt mondják: Amerika az amerikaiaké. Miért ne lehetne akkor Európa az európaiaké?

Ezt követően került sor a város napi elismerések átadására. Zalakaros Ifjú Tehetsége díjat vehetett át Hozensteiner Csilla és Hozensteiner András a teremíjászat sportágban elért kimagasló eredményeik elismeréseként. Zalakarosért kitüntető címet adományoztak a Karos Park Kft. részére, megköszönve a városüzemeltetési gazdasági társaság színvonalas tevékenységét a településtisztaság, a virágosítás terén elért kiemelkedő munkáját. A díjat Biczó Tamás, a Karos Park Kft. ügyvezetője vette át. Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntető címet kapott Üsztöke Botond, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke, a Hotel Karos Spa vezérigazgatója Zalakaros város turisztikai szolgáltatásainak fejlesztéséért, valamint a turisztikai szereplők közti kooperáció elősegítéséért végzett példaértékű munkavégzésének elismeréséül. Zalakaros Sportjáért díjat vehetett át Bognár Ottó Péter, a Zalakaros és Térsége Sportegyesület elnöke a város sportjában végzett több évtizedes lelkiismeretes és kitartó munkájáért. Zalakaros emlékplakettet kapott Bazsóné Horváth Magdolna a település közösségi, kulturális életében betöltött több évtizedes aktív szerepéért. Ugyancsak Zalakaros emlékplakettet vehetett át Deutsch Bálint a település turizmusában és vendéglátásában betöltött évtizedes szerepéért, koordináló, kezdeményező tevékenységéért. Végül, de nem utolsósorban Zalakaros Kultúrájáért díjjal ismerték el a Rügyecske Tánccsoportnak a város életében betöltött aktív részvételét, az elismerést Paksi Valéria, a tánccsoport vezetője vette át.

A város napi ünnepségen a Bojtár Népzenei Együttes, Pávlicz Erika népdalénekes, Mérei Gabriella színésznő és a Rügyecske Tánccsoport lépett fel. Az eseményt záró állófogadáson dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt.