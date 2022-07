A gyűjtemény 55 képzőművészeti alkotást és hat egyéb, a hagyatéki anyagból származó tárgyat ölel fel, ami lehetővé teszi az egész művészi életpálya bemutatását.

Fotó Rippl-Rónai Józsefről alkotás közben



E héten pénteken a tárlat kaposvári kurátora, Pál-Simon Kornélia művészettörténész érkezik a Göcseji Múzeumba és mesél érdekes történeteket, legendákat a festőművészről, akinek óriási a kultusza a somogyi megyeszékhelyen. Az első tárlatvezetés 14.30-kor kezdődik, a második 16.30-kor indul, utóbbit borkóstolással kötik egybe. A programon ugyanis további vendég is lesz, Pampetrics György zalai borkereskedő személyében, aki a művészettörténész vezetéséhez és történeteihez kapcsolódva háromféle bort kínál a közönségnek.

Szényi Krisztina, a zalaegerszegi múzeum kommunikációs munkatársa érdeklődésünkre elmondta, hogy a szóban forgó tárlatvezetéseken előzetes regisztrációval lehet részt venni, a helyek rövid időn belül el is fogytak. A nagy érdeklődésre tekintettel további szubjektív és tematikus tárlatvezetéseket tartanak augusztusban és szeptemberben, ezekre a Göcseji Múzeum online felületén lehet majd regisztrálni.

Atyám kezére dőlve – 1903



Miért is oly népszerű Rippl-Rónai József, miért foglal el kitüntetett szerepet a magyar festészet történetében?

A művészettörténészek úgy tartják, Rippl-Rónai József (1861-1927) a magyar festészet legelső modern művésze. Patikusként indult, pécsi és kaposvári gyógyszertárban volt patikussegéd, Budapesten gyógyszerész mesteroklevelet szerzett. „A 19. század végén Párizsban előbb Munkácsy Mihály tanítványa volt, majd a francia Nabis-csoport művészei körében vált neves stílusújító festő- és iparművésszé. Közeli barátja Aristide Maillol, a későbbi híres szobrász, de megismerkedett Paul Gauguinnel, Toulouse Lautrec-kel és Paul Cezanne-nal. Budapesti ismertségét az Andrássy Tivadar gróf számára készített ebédlő berendezésének köszönheti, amely a magyar iparművészet első, egységes szecessziós stílusú bútoregyüttese”, írja róla a kaposvári múzeum ismertetője. A festészeten kívül üvegablakok tervezésével és készítésével is foglalkozott. 1912-ben ő készítette az Ernst Múzeum nagyméretű üvegablakát.

Fekete kesztyűs nő (Zorka) – 1920



Rippl-Rónai 1902-ben tért vissza szülővárosába, otthont és műtermet keresve. 1906-ban a Könyves Kálmán Műkiadónál rendezett kiállítása nyomán olyan sikert aratott, amely lehetővé tette számára egy kisebb birtok megvásárlását is. A „Róma-villa” nevet viselő épület- és parkegyüttes a művész haláláig, 1927-ig a magyar festészet egyik legjelentősebb művészeti központja. Itt születtek 1910 körül mozaikszerű, dekoratív színerejű alkotásai, a „kukoricás képek”, amely a francia Fauves-stílus (vad) változata. A különálló műteremben Rippl-Rónai festőállványa, festőfelszerelései, pasztelljei s a falakon sok dokumentumfényképen követhetjük nyomon a művész életének pillanatait. A parkban felépült látogatóközpont egyik szobájában Rippl-Rónai már említett iparművészeti műegyüttesének, az Andrássy-ebédlőnek a rekonstrukciója is megtekinthető.

Aki a zalaegerszegi tárlat kapcsán szeretne elmélyülni az életműben, felkeresheti tehát a festő kaposvári lakóházát, melyet múzeumként rendeztek be, ahol lakberendezési tárgyai, bútorai, relikviái, dokumentumfotói tekinthetők meg. Az épület Rippl-Rónai legjelentősebb kultuszhelyeként nemzetközi hírnévre tett szert. A somogyi megyeszékhelyen működő múzeum szintén a festőnek szenteli állandó tárlatait, időszaki bemutatói egy részét.

A Rippl-Rónai Múzeum képzőművészeti gyűjteményét az ország egyik legjelentősebb műtárgyegyütteseként tartja számon a szakmai közvélemény.

A kiállított anyag meghatározó részét a művész testvérének, a műgyűjtő Rippl-Rónai Ödönnek a tárgyi hagyatéka alkotja. A Rippl-Rónai Ödön által 1920-ban Somogy vármegyére hagyományozott kollekció a festőművész alkotásai mellett az akkori progresszív kortárs festészet válogatott darabjait tartalmazza – jórészt Rippl-Rónai József által is nagyra tartott, kiváló művészek reprezentációjával.

„A színharsogást nyilván mai kedélyállapotom követeli tőlem...”, olvashatjuk a Göcseji Múzeum tárlatának egyik, a családot ábrázoló fotója fölött. A festő 1911-ben jegyezte le emlékeit.

Gitározó nő – 1890

A Rippl-Rónai Zalaegerszegen című kiállítás tárlatvezetés nélkül a nyitvatartási időben látogatható.

Ödön állomásfőnök volt az 1900-as évek vidéki Magyarországán, nem vetette fel a pénz. Viszont korlátlanul utazhatott. Így aztán ahol csak megfordult, bemutatta, népszerűsítette József műveit. Kell ennél odaadóbb testvér? Rippl-Rónai Ödön nem járt Párizsban Munkácsy műtermében, nem ismerte a vadakat (Les Fauves), de szerette az öccsét, s tudta, hogy a tehetséget minden körülmények közt ápolni kell. Az első magyar modern festő, Rippl-Rónai József nevéhez mintegy tízezer mű köthető, bár egy részük megsemmisült, s több alkotását tartják számon Amerikában vagy éppenséggel ismeretlen helyen. Az életmű jónéhány darabja tehát lappang, ám néha-néha hírt ad magáról: 2016 májusában például egy erdélyi magángyűjteményből új alkotás került elő, egy Ady Endrét ábrázoló pasztellkép. AHZS