Pénteken a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a SZÉF Kulturális és Népművészeti Egyesület közös szervezésében kezdődött el a második SZÉF, azaz a Szécsiszigeti Folk Fesztivál. A program helyszíne a tavalyi kezdéskor nagyon jól bevált Andrássy-Szapáry kastély és környezete. A lombos fák övezte árnyékos kastélykert mellett található a bivalyrezervátum, a katolikus templom és a közelben áll a település másik nevezetessége, a Kerka patakra épített vízimalom.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A program az egyhetes Göcseji népzenei tábor gálaműsorával kezdődött el, a zalai és távolabbról érkező gyerekek közösen énekeltek zalai dallamokat. Az össznépi ének után bemutatkoztak az egyes énekes és hangszeres csoportok, a citerások és a hegedűsök, hiszen az idei táborban első alkalommal utóbbi vonós hangszeren is gyakorolhattak a jelentkezők. A közönség a zalai mellett hallhatott dél-alföldi, csávási és lőrincrévi dallamokat, az énekesek előadását a Csádé zenekar kísérte. A néptánc sem maradt ki az műsorból, moldvai táncot mutattak be a fellépők.

A megnyitón Gubinecz Ákos szervező, népzenész, népdalénekes elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy a tavalyinál nagyobb, tartalmasabb programot sikerült összeállítani. A rendezvény a generációk jegyében zajlik, úgy alakították ki a programot, hogy minden korosztály megtalálhatja a neki tetszőt. A pénteki megnyitó után a fiatalok körében kedvelt Aurevoir zenekar adott koncertet, a napot pedig táncház zárta a Fanfara Complexa zenekar közreműködésével a pajtában.

Szombaton este 22 órakor a Besh o droM koncertezik, de külföldi fellépője is lesz a fesztiválnak, 19 órakor Alexandre Cellier svájci zeneszerzőt, zenészt a nagyszínpadon láthatják, hallhatják. Vasárnap 17 órakor Lakatos Mónika Kossuth-díjas előadó, a Romengo együttes énekesnője lép fel, 20 órakor az Alba Regia Táncegyüttes műsora zárja a fesztivált, de bemutatkozik a horvát Stobos Tamburazenekar is. A népi kézművesség is része a fesztiválnak, háromféle foglalkozást tartanak, készíthetnek például néptáncos kendőt a letenyei vőfélykendő mintájával, illetve gyöngykötésű és nemezelt ékszereket. A gyerekeket is különféle kézműves foglalkozásokat tartanak a fesztivál ideje alatt a gyermekudvarban.