Tavaly hozta létre az együttes Pejtsik Péter vezényletével az első filmzenei koncertjét a Kertmoziban. A sikernek híre ment, így idén sokkal nagyobb közönség előtt (tavaly a járványügyi korlátozások ezt még nem tették lehetővé), a Dísz téren valósították meg a produkciót több ezer fős nézőközönség előtt.

A vendégeket Tóth László, a zenekari egyesület elnöke, a koncert főszervezője üdvözölte, majd a Liszt-iskola és a Pálóczi-zeneiskola tehetséges növendékeinek műsora után Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő, ötletgazda mondott köszöntőt.

Pejtsik Péter karmester a Knight Rider sorozat zenéjére, annak ikonikus autójával (pontosabban élethű másolatával), a KITT-tel gördült be a színpad elé

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A karmester a Knight Rider sorozat zenéjére, annak ikonikus autójával (pontosabban élethű másolatával), a KITT-tel gördült be a színpad elé, majd elkezdődött a kétórás műsor, amelyben hallhatta a közönség többek között a Star Wars, a Batman, a Bosszúállók, a Jurassic Park, A hét mesterlövész és a Ponyvaregény egy-egy zenei részletét, de felcsendült a Ciao Bella is, amelyben (s több más számban) Mihály Luca énekelt.

Mihály Luca több számban is közreműködött

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A koncert meglepetésekkel is szolgált: megjelent Batman a róla szóló film zenéje közben, sőt Darth Vader is, aki néhány pillanatra magához ragadta a karmesteri pálcát Pejtsik Pétertől. A karmester neve jól ismert a könnyű- és komolyzenei, valamint a nemzetközi filmzenei világban. Számos filmzenei produkció létrehozásában működött közre, hangszerelőként és zeneszerzőként olyan neves külföldi megrendelőknek is dolgozik, mint a BBC, az Eurodisney, a Dynamedion vagy a Peter Gabriel vezette Real World Records. Több száz filmzenei felvétel karmestere. Énekes és hangszeres előadó egyben, az After Crying zenekar alapítója.

A koncerten beavatta a közönséget a filmzene-komponálás jó néhány kulisszatitkába. Megtudhattuk tőle azt is, hogy míg általában a zene utólag készül el a leforgatott filmhez, Tarantino fordítva csinálja: először kiválasztja a zenét a hatalmas bakelitgyűjteményéből, azután alkotja meg a művét.

A rendezvényen felléptek a Benedekfi testvérek is: Benedekfi István zongoraművész és Benedekfi Zoltán hegedűművész

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A rendezvényen felléptek a Benedekfi testvérek is: Benedekfi István zongoraművész és Benedekfi Zoltán hegedűművész. Közös szerzeményük, a Lángok csendült fel a zenekar kíséretében. A dal a 2008-ban készült Dung Dot című amerikai–vietnami filmdrámához készült. A film több díjat nyert, a XIX. Fukuokai Filmfesztivál közönségdíjasa lett, Vietnamban az Arany Sárkány-díjat kapta meg, s indult az Oscarért, a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.