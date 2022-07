Bár a fesztiválnak Szécsisziget ad otthont, a sajtótájékoztatót Nován tartották. Erre adott először magyarázatot Devecz Zsuzsi, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára. Elmondta, hogy fél éve megalakították tíz taggal, novai székhellyel a SZÉF Kulturális és Népművészeti Egyesületet, mely civil szervezet az esemény házigazdája, szervezője.

– Az egyesület létrejötte a tavalyi sikeres fesztiválnak köszönhető – magyarázta. – Ekkor határoztuk el, hogy hivatalos kereteket adunk a fesztiválnak és az elkezdett szakmai munkának. Célunk a népi kézművesség, a néptánc és a népzene területén a tehetségkutatás és -gondozás, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek a SZÉF tehetséggondozó mentorprogramba, helyben ismerkedhessenek meg a népművészetünkkel.

Gubinecz Ákos népzenész, népdalénekes a fesztivál programjáról beszélt, mely a Göcseji népzenei tábor gálaműsorával kezdődik majd. Elmondta, hogy a rendezvény a generációk jegyében zajlik, úgy alakították ki a programot, hogy minden korosztály megtalálhatja a neki tetszőt. A pénteki megnyitó után a fiatalok körében kedvelt Aurevoir zenekar ad koncertet, szombaton este a Besh o droM lép fel, emellett esténként táncházat rendeznek. Külföldi fellépője is lesz a fesztiválnak, Alexandre Cellier svájci zeneszerző, zenész koncertezik a nagyszínpadon. Vasárnap bemutatkozik a horvát Stobos Tamburazenekar, a napot az Alba Régia Táncegyüttes táncszínháza zárja. Két előadás is színesíti a kínálatot: Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenésszel az idén 50 éves táncházmozgalomról beszélgetnek, illetve Eredics Gábor népzenész tart előadást a délszláv zenéről. Emellett zeneiskolák és néptáncegyüttesek is bemutatkoznak.

A népi kézművesség is része a fesztiválnak, műhelymunkákra fiatalok és felnőttek jelentkezését is várják. Mecséri Cecília, az egyesület tagja arról tájékoztatott, hogy háromféle foglalkozást tartanak, készíthetnek például néptáncos kendőt a letenyei vőfélykendő mintájával, illetve gyöngykötésű és nemezelt ékszereket. Továbbá a gyerekeket is különféle kézműves foglalkozásokkal várják a fesztivál alatt a gyermekudvarban.

A rendezvény helye a szécsiszigeti Andrássy-Szapáry-kastély és annak környezete. Ezen belül több helyszínt alakítanak ki. Központi terület a szabadtéri színpad, ezzel szemben a SZÉF plázs a fesztiválozók pihenését szolgálja, a pajtában néptáncegyüttesek adnak műsort, lesz kézműves vásár és zalai étkeket is kóstolhatnak a látogatóknak. A templomnál pedig kempinget alakítanak ki sátras szálláshelynek.

Arról is beszéltek a szervezők - visszatérve a tehetségekre-, hogy a tavalyi fesztiválon elindították a Hallasd a hangod! tehetségkutató programot népi ének témában, idén ezt kibővítették és népi kézművesség, illetve néptánc területén is keresik a tehetségeket, várják a 6 és 14 éves kor közötti gyermekek jelentkezését. A kézművesek játszóházi foglalkozás során ismerkedhetnek meg természetes anyagokkal, technikákkal, elkészített munkájukat szakmai zsűri értékeli. A népi énekeseknek és a néptáncosoknak vetélkedőt tartanak, erre zalai népdallal és tánccal jelentkezhetnek. A legügyesebb gyermekeket itt is zsűri választja ki, részükre ősztől egyéves mentorprogramot indít az egyesület. A tehetségkutatóra a jelentkezési lapok elérhetők a fesztivál honlapján.

A szervezők hozzátették: szeretnék, ha minél több érdeklődő gyermek érkeznek, számukra és a velük érkező szülőnek ingyenes a belépés a fesztiválra, a legközelebbi családtag pedig kedvezményes szakmai jegyet igényelhet. A rendezvényre a jegyek értékesítése már megkezdődött.