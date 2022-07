Prokné Tirner Gyöngyi, az alkotóház vezetője kedden arról tájékoztatta portálunkat, hogy nemcsak a régóta összeszokott csapatot alkotó szakkörtagok, hanem minden érdeklődő számára szólt a táborfelhívás, így zalai és távolabbról érkezett 18 táborlakóval találkozhattunk. A kezdők fűzvesszőből kerek és ovális kosarak változatainak készítésébe nyernek betekintést, a haladó csoportban a cikkcakk berakás, üvegek befonása, ovális aljra fonás, ír és katalán technikájú fonás, valamint biciklis kosár készítése a tananyag. Mindehhez a jó minőségű alapanyag az amerikai fűzvessző, amelyet a ház biztosít, noha nem könnyű beszerezni. Az elkészült darabokból pénteken kiállítás nyílik, majd magukkal vihetik azokat az alkotók. A két népi iparművész, Dulics Margit és Legeza Márta vezeti a kurzusokat, utóbbi népi iparművész fonott tárgyaiból tárlat is látható az alkotóház jurtaterében.

– Nagyon ügyesek a résztvevők, ami nem véletlen, hiszen néhányan havi rendszerességgel dolgoznak együtt – mondta érdeklődésünkre Legeza Márta, aki számos európai országban (Dánia, Norvégia, Spanyolország) tanulta a vesszőfonást, tudását szívesen osztja meg mindazokkal, akik vonzódnak a természetes anyagokból készült használati tárgyakhoz. – A különböző tájegységek nem mutatnak nagy különbséget a fonást illetően, de nem túl könnyű technikáról van szó. A táborozóknak nagyon megtetszett a lyukacsos, áttört, mégis sűrű berakásokat alkalmazó ír fonás, amit a katalán stílusú aljra építenek rá. Utóbbi egyébként tálcának is tökéletes, sikerélményt jelent a kezdőknek is, a szépségét pedig a rendszere adja meg. A magyar hagyományból az üvegfonást fogjuk még tanulni, ami a demizsonok bevonására szolgált. Végül biciklis kosarat is tervezünk készíteni. Örülök, hogy a gébárti regionális népi kézműves alkotóház meghívott, mert nagyon szeretek tanítani. Én magam 2011-ben fontam az első kosaramat, azóta a háztartásomban a legtöbb tárolnivalót kosarakban tartom. Ha a természetben járok, gyűjtök is vadon vesszőket, a héjas és a hántolt változatuk adja a színkülönbségeket.

Legeza Márta népi iparművész mutatja az ír fonástechnikával készült kosarat

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A tanítványok közül Oláh Zsuzsával váltottunk szót, aki keszthelyi kozmetikusként tanult már virágkötészetet, nemezelést, a vesszőfonás is közel áll hozzá.

– Első kosaramat Kapolcson fontam, a virágokkal való foglalatosságot pedig a keszthelyi múzeumkertben önkéntesként gyakorlom mostanában.

Dulics Margit kezdő csoportjában kedden tálcát és kerek kosáraljat és a lezáró copfozást gyakorolták a résztvevők, köztük a Budapestről érkezett középiskolás, Máj Zsófia, aki még gyerekként járt a gébárti házban, s azóta is visszahúzza a szíve.

A kosárfonás, a kézműves tárgyhasználat reneszánszát éljük, örvendetes, hogy a legfiatalabbak is bekapcsolódnak, mondta Dulics Margit.

Az alkotóházban az idei kézműves táborok ezzel zárultak, augusztusban a nemzetközi művésztelepnek ad otthont a ház két héten át.