Az ország számos településéről érkezett 13 résztvevő hangszeres tudását négy tanár fejleszti: Lukács Gergely, a Magyar Állami Operaház tubaművésze, Junior Prima díjas és Batthyány-érmes tubaművész, Szentpáli Roland, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezető tubaművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora, nemzetközi szólista, zeneszerző, hangszerelő, Vida Róbert, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezető tubaművésze, valamint Johann Attila, a zalaszentgróti zeneiskola rézfúvós tanára.

Bodnár Sándor, a zalaszentgróti zeneiskola igazgatója portálunknak a programról elmondta: délelőttönként egyéni oktatással, délután pedig közös kamaramuzsikálással telnek a napok a táborban.

A kurzus során sokat fejlődtek a tanítványok, emelte ki Lukács Gergely, s örömmel tapasztalta, hogy nagy volt az érdeklődés a nyilvános fellépések iránt. A mesterkurzus oktatóinak nyitónapi koncertjére meglepően sokan gyűltek össze, idézte fel. A mesterkurzus résztvevőinek számával ugyancsak elégedett, hiszen tubán viszonylag kevesen játszanak. A fiatal, mindössze 150 éves múltra visszatekintő hangszerre szólóműveket nem írtak a komponisták, így a tubások néhány kivétellel zenekari vagy kamarazenekari művészek. Szólóban jellemzően átiratokat lehet előadni. A zalaszentgróti tubakurzuson a zenei műfajok széles palettájáról merítettek: a résztvevők Bach- művet, de AC/DC-számot is játszottak.

A sokak számára a Virtuózok című televíziós tehetségkutató műsorból ismert Lukács Gergely érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy öt évig az Óbudai Danubia Zenekarban játszott, majd 2021-ben felvételt nyert a Magyar Állami Operaház zenekarába. Emellett rendszeresen tart mesterkurzusokat, hamarosan Lengyelországba, októberben pedig Dél-Koreába utazik ezzel a céllal. Szülővárosával, Zalaszentgróttal továbbra is szoros a kapcsolata, mint elmondta: a tubakurzust jövőre is meg szeretnék szervezni.