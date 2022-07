A Balaton legrégebbi „hivatalos” múzeuma az 1898-ban alapított, egykor Kultúrpalotaként ismert Balatoni Múzeum, amely az állandó kiállítások mellett évente 8-10 időszaki tárlatot és a fiatalabb közönséget is megszólító interaktív múzeumpedagógiai programokat kínál. Mint Németh Péter igazgató kiemelte: céljuk, hogy az ifjúsági és közösségi funkciókat tovább erősítve, kulturális-szellemi központként pozicionálják a jövőre 125 éves intézményt.

Hozzátette: a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan idén elindul „A Város Művésze” pilotprojekt. Ezt a Balatoni Múzeum, valamint a Keszthelyi Kulturális Kerekasztal (KKK) szervezi, és azt remélik: „új szemléletű, helyi értékekre épülő, alulról szerveződő alkotói közösség jön létre” a városban, bevonva a középiskolákat, a zeneiskolát és az egyetemet is.

Kovács Szabolcs, a KKK vezetője kiemelte: a kulturális sokszínűségre fókuszálva kiemelt hangsúlyt fordítanak a fiatalabb helyi és térségi alkotói közösségek bevonására, hogy a városban egész évben működő szellemi központot hozzanak létre. „A Város Művésze”-pályázatra az egész országból várják fiatal kortárs alkotók jelentkezését, műfaji kötöttség nélkül. A két győztest – a pályázatok elbírálása után – szeptemberben hirdetik ki.

A nyertesek Keszthelyen töltik a novembert, szabad bejárásuk lesz a város összes kulturális intézményébe, gyűjteményébe, ahol kutatási lehetőséget is kapnak. Emellett legalább 12 közönségtalálkozón vesznek majd részt, eljutva például iskolákba is, hogy a fiatalabb korosztályt inspirálják, emellett a keszthelyi múzeumokban, kulturális intézményekben, közösségi terekben is találkozhatnak majd a kiválasztottak a program iránt érdeklődő publikummal.

Az EKF által támogatott projekt ötletgazdája és szakmai vezetője Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, aki arról is beszélt lapunknak, bíznak abban, hogy a két kiválasztott művész kellőképpen a városra hangolódik az itt töltött időszak alatt, s a program lejárta után is visszatérő vendég lesz Keszthelyen. Emellett azt is remélik, a keszthelyi hetek „olyan művek megalkotására inspirálják őket, amelyek gazdagítják a város kulturális hagyományait”.

A program interaktív esttel zárul, amelyen a kiválasztott alkotók beszámolnak majd élményeikről, bemutatják tapasztalataikat és a város által inspirált munkáikat.

Szálinger Balázs hozzátette, minden alkotó jelentkezését várják, de reméli, lesz köztük zenész is. Szerinte Keszthely „Berzsenyi Dánielnek és Csokonai Vitéz Mihálynak is inspiráló forrás volt, és a ma művészeinek is az”.