Az ünnepélyes megnyitón az elmúlt héten befejeződött zalaszentgyörgyi nemzetközi művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. Köszöntőt mondott a főszervező Buday Mihály, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, majd Horváth Zoltán, Tófej polgármestere nyitotta meg az egyhetes művészeti eseményt. Cseresnyés Péter köszöntőjében arról beszélt, hogy egy ilyen kultúrprogram jó összekapcsolódási pont a művészeknek és a helyieknek. A művészet iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek az alkotók munkájába, ráláthatnak az alkotás folyamatára, az ide érkező festők pedig megismerhetik a zalai vidéket.

Buday Mihály (jobbra), a művésztelep szervezője, Szatmári Ottília (balra) és Üzbegisztánból Alim Adilov

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A művészek közös alkotói együttlétéről Buday Mihály beszélt.

– Ez alkalommal tíz művészt hívtunk meg, Magyarországról, a Délvidékről és Üzbegisztánból érkeztek alkotók, vannak, akik részt vettek a zalaszentgyörgyi művésztelepen is – tudtuk meg. – Mindenki önmagát, azt adja, amiben a legjobb, nem adok házi feladatot, nehogy a művész izzadtságszagú képet készítsen. A meghívottak közt van realista festő, de készülnek szürreális képek is, fontosnak tartom, hogy minden izmus, irányzat képviselve legyen. Bekapcsoljuk a munkába a fiatalokat is, a helyi iskolások közül néhányan itt vannak, a művésztelep nyitott, bárki bejöhet szétnézni, beszélgetni, megtekinteni, hogyan születik a csoda. A gyerekek szeretnek köztünk lenni, mert látnak szép képeket és figyelemmel kísérhetik az alkotás folyamatát.

A résztvevő festők két képet készítenek el zárásig, ezeket a településnek ajándékozzák. Legtöbben olaj-, mások akrilfestékkel dolgoznak, de ceruza- és szénrajzot is láttunk az állványokon.

Krokker Krisztina japán témájú természeti képet fest

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Először vesz részt a művésztelepen a tófeji gyökerekkel rendelkező Krokker Krisztina Nagypáliból.

– Édesanyám a faluból származik, a helyiekkel való találkozáskor többen felismertek, bár magam már gyermekkorom óta nem jártam itt, érdekes újra látni a helyet – osztotta meg velünk személyes élményeit. – Nagyon örülök, hogy eljöttem, hiszen több művésszel is megismerkedhetek, akikkel aztán más táborokban együtt dolgozhatok. Alapkoncepcióm az ikonfestészet, de most más dolgokat is kipróbálok, éppen egy japán témájú természeti képen dolgozom akrillal. Kicsit küzdök az új technikával, de izgalmasnak találom ezt a kihívást.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A zalaegerszegi Rátkai Béla is első alkalommal érkezett Tófejre grafikusként, de festményeket is készít. A táborban, mely véleménye szerint remek fejlődési lehetőséget biztosít, a színek felé fordul, hogy minél látványosabb tájképeket jelenítsen meg vásznán.

Szatmári Ottília Budapestről érkezett, sok jót hallott már a Buday Mihály szervezte színvonalas művésztelepről, ahol inspirálják egymást az alkotók.

– A naiv stílust képviselem, szeretem a színeket, a mesevilágot, mikor összemosódik a mese és a valóság – beszélt művészetéről. – Nagyon jól érzem magam, összetartó csapat vagyunk, ahol lehet másoktól tanulni.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az alkotók a kikapcsolódásra is szánnak időt, a hét elején sportprogramon vettek részt, illetve a környék nevezetességeivel is megismerkednek. A művésztelep pénteken 17 órakor kiállítással zárul.