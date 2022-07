A mára a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjaként (PE ZEK) önálló kari minősítéssel oktató intézmény első évfolyamán 38-an kaptak diplomát nappali tagozaton. Közülük Pipis István idézte fel a minden szempontból úttörőnek számító főiskolai életet, a befogadó város szeretetét. Őelőtte is számosan méltatták az alapító elődök munkáját, az első, 1971-1981 között igazgatói posztot betöltő dr. Tóth Endre pedig a Pannon Egyetem Pro Universitas Pannonica nagy ezüst fokozatát vehette át dr. Gerencsér András rektortól és dr. Németh István rektorhelyettestől, a PE ZEK főigazgatójától. A veszprémi központú egyetem vezetője beszédében kiemelte, a hetvenes években több reformot valósítottak meg a felsőoktatásban, amelyek a vidéki képzési helyeket erősítették, a Pannon Egyetem ma is egyenrangúként kezeli a dunántúli városokban működő karokat. Jó kezekben van a zalaegerszegi kar, biztosította a jelenlévőket, a 2020 óta létrejött szervezeti közösség biztosítja a rangot a nemzetközi összehasonlításban is előkelő helyet elfoglaló egyetem révén. Dr. Németh István főigazgató szólt a tudásról, mint megoldóképességről, amely a felsőoktatás alapja, s amelyet a zalaegerszegi elődök is jól tudtak. A kar mai oktatói kara megőrzi a hagyományokat, de a jövő kihívásaira is a hallgatók szolgálatában reagál. Csillag Zsolt, a PE kancellárja emlékeztetett, a PSZF-e elnevezéssel indult karon szerzett diploma 50 éve megbecsült oklevél a munkaerőpiacon. Dr, Palányi Ildikó dékán személyes élményeket sorolt az elmúlt 30 évből, idézte a nagynevű oktatók munkásságát, a tudományos diákköri sikereket, hozzátéve, a név néha változik, a lényeg marad: jól felkészült szakemberek kibocsátása.

Az első ballagás 1974-ben

Forrás: Archívum

A város akkor talán legimpozánsabb épülete, a számos intézménynek egyszerre otthont adó „zárda” legfelső emeletén 1971. szeptember 6-án tanévnyitóval és beiratkozással indult meg az első tanév 39 nappali és 14 levelező tagozatos hallgatóval valamint hat, főállású oktatóval. Az intézet első vezetője dr. Tóth Endre, a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola addigi igazgatója lett.

Az 50 éves jubileumon dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a PE kuratóriumának elnöke saját katonaévét idézte fel, amelyet e falak között töltött, majd arról szólt, a PE integráló szerepet tölt be a dunántúli térségben, több egyenrangú egyetemi város hálóját valósítva meg. A kutatás és fejlesztés a jövő záloga, a felsőoktatás békét szolgáló feladata. Vigh László országgyűlési képviselő Zala kibocsátó erejére utalt, amikor azok neveit sorolta, akik innen indulva szolgálják a magyar fejlődést. Balaicz Zoltán polgármester az oktatók, köztük dr. Tóth Endre magas szintű munkáját méltatta, s beszéde végén a PE ZEK számára Zalaegerszeg önkormányzata kitüntető oklevelét nyújtotta át. Dr. Palkovics László a Technológiai és Ipari Minisztérium tárcavezetője bizonyítva látta, hogy egy Zalaegerszeg méretű városban is lehet minőségi felsőoktatást működtetni, amely a következő években a járműipari tesztpálya partnerségével oktathat. A következő 50 év legalább olyan izgalmas lesz, mint az elmúlt ötven, mondta zárásként.

2020. július 31-én az öt évtizedig Zalaegerszegen működő gazdasági felsőoktatási intézmény – a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítása folyományaként 98 sikeres szemeszter, tehát 49 tanév után átkerült a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem szervezetébe.

Az ünnepségen kisfilm mutatta be az elmúlt ötven esztendő történéseit, kitérve a hazai és nemzetközi egyetemi kapcsolatokra, a tudományos kutatásokra, a szakmai konferenciákra, a TDK eredményekre, a kar vezetésének elismertségére, a diákélet szépségeire, az itt végzettek sikereire.

Az első évfolyamban, 1974-ben 37-en, míg 20 évvel később, 1994-ben 173-an vehettek át diplomát az intézményben. A 2021/2022-es tanévben összesen 59 hallgató vehette kézhez oklevelét.