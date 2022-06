Éjjel minden ajtó megnyílik Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban 18 órakor tartják Bicskei József fényképész, a múzeum munkatársának alkotásait bemutató Fényjáték című kiállítás megnyitóját. Negyedórával később kezdődik a táncház, ahol elsősorban a palotás története ismerhető meg és tánclépések is elleshetők. 18.30 és 20.00 óra a tárlatvezetések időpontja, az Elődeink élete, avagy Én ott voltam! – új várostörténeti kiállítást lehet végigjárni. Az este része lesz a gyerekeknek szóló kézműves-foglalkozás, fel lehet fedezni a restaurátor-műhelyt is, ahol feltárulnak a kulisszatitkok.

Hét és nyolc órakor A láda kincse címmel múzeumpedagógiai foglalkozás kezdődik a gyerekeknek. Kinyitnak egy tulipános ládát, amiben régen a lányoknak a hozományt gyűjtötték. Sírrablók nyomába szegődve kereshetünk régészeti leleteket a múzeumkertben, majd kincskereső kalandtúra indul a várostörténeti kiállításon.

A Griff Bábszínház kamara-előadása Ilók, Mihók és más bolondságok címmel 19 órakor kezdődik, fél nyolctól a Canterina Kamarakórus koncertezik a múzeumkertben. Este nyolckor indul a második táncházi foglalkozás, ekkor a francia négyes kerül a fókuszba. Negyed kilenctől a pillanat megörökítéséről Katona Tibor fotóriporter beszél a múzeumpedagógiai teremben, kilenc órától az időszaki kiállítóteremben Müller Péter Sziámival beszélget Pánczél Petra kulturális újságíró a kazettamásolástól az online csatornákig, under­ground „hanghatások” 1990 előtt és után témakörében. Ezzel egy időben kezdődik Németh János keramikusművész tárlatvezetése.

Fél tízkor a Jazz & Me, azaz Berkes Dániel és barátai lépnek fel. Több szakmai előadás is várja az érdeklődőket: 21.30-tól Kiss Nóra néprajzkutató Szent Iván történetéről, hiedelmekről és szokásokról beszél, 21.45-től Havasi Bálint régész a pálos monostorokról szól, 22 órától Eke István régész az egerszegi mamut történetéről.

Szintén este tízkor kezdődik a tárlatvezetés Fekete György állandó kiállításán dr. Kostyál László művészettörténésszel, 22.15-kor a zalai táncok kerülnek terítékre a táncház harmadik foglalkozásán. 22.30-tól Erős Krisztina történész a szentgróti zsidó kegy- tárgyak történetét idézi fel, 22.45-tól Orha Zoltán régész a türjei kódex titkáról beszél, tizenegy órakor tárlatvezetést tart dr. Kostyál László a Kisfaludi kiállítóteremben.

A Göcseji Falumúzeum is kínál szórakozási lehetőséget: este fél tízkor régi, elfeledett mesterségek nyomában címmel a kaláka, az egymást segítő munka története elevenedik fel, 23 órakor kezdődik a Világegyetemisták koncertje, meglepetésvendég Müller Péter Sziámi.

Szombaton 18 órától megnyitja Deák téri kapuját a Zalaegerszegi Törvényszék is. A program a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a fővárosi Rendőrmúzeum közreműködésével valósul meg. A bírósági vezetett csoportos épületbejárás 18.30-kor és 20.30-kor indul. Az épület szabadon látogatható a rendezvény ideje alatt fél tizenegyig. Lesz bírósági tárlat, azaz bíróságtörténeti kiállítás, Gyere a hűvösre!” címmel stilizált börtöncellával, rabomobillal lehet ismerkedni. A Rendőrmúzeum anyagából érkező 14 tablón mutatják be régi egyenruhák, járművek révén a rend- őrség múltját. Emellett megismerhető lesz többek között az első magyar sorozatgyilkos és a „Whiskys” ügye is. A tárgyalótermi betekintő fotózkodási lehetőséget is kínál. Kézműves-foglalkozás is várja a gyermekeket az „újragondolva” szlogen jegyében.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is részese a múzeumok éjszakájának, szombati rendezvényeik dél- előtt 9 órakor kezdődnek könyvvásárral, az érdeklődők este hatig válogathatnak a kötetek között. Délután három órakor nyílik meg a Legek tárháza nevű könyves gyűjtemény. Lehet majd kézműveskedni a könyvtárossal, lesz interaktív gombkiállítás, a látogatóktól azt kérik, hozzanak egy gombot és vele egy történetet. A retró játékok között kipróbálható a malom, a Ki nevet a végén?, a lóverseny és a gombfoci is.

A kehidakustányi Deák Kúria és Múzeum is várja a közönséget szombaton 17 órától. A Haza Bölcse, Zala büszkesége állandó kiállítás mellett Dóka Éva borkóstoló-előadással nyitja meg az eseményt, melyet a Szinkópa Band zenés produkciója követ. Az Orfeum vándorszínpad előadói: Kalocsai Zsuzsa, Birinyi Mónika és Bálint Csaba nagy sikerű operettműsorral várja az érdeklődőket. Itt debütál a mobilnyomda, melyen a Múzeumok éjszakájára érkezők a Káldi-biblia első oldalát nyomtathatják ki a korhű Gutenberg sajtón, és a betűszedés mesterségét sajátíthatják el a korábban plakátkészítéshez használt óriás fabetűkkel. A gyerekeket Gergely János régi idők játékaival fogja elkápráztatni, úgymint a gólyaláb s az ingatorony. A Kacagó Kúria sem maradhat el a programok sorából. A helyi amatőr színészekből álló társulat a haza bölcséről szóló vidám anekdotákat visz színre. A vendéglátásról a helyi és környékbeli termelők ínycsiklandó kínálatukkal gondoskodnak. Az estét a Balázs Band zenés produkciója zárja.