A június 30-ig megtekinthető tárlatot Novotny Tihamér művészeti író ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Az eseményen egyúttal a művész munkásságának elmúlt tíz évét felölelő, tavaly megjelent albumát is bemutatta Kepe Lili, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársa, aki Seres Péter fotóriporterrel együtt szerkesztette a könyvet. Pénteken 18 órakor Nemes Lászlónak egy másik kiállítása is nyílik a zalaegerszegi MimikArt Galériában, ahol tanítványaival együtt mutatkozik be.