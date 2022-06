A már pénteken megkezdődő fesztivál eseményeire, így a koncertre is a Karos Korzón kerül sor.

Kevéssé köztudott, de az énekes-zenekarvezető Petrás János már egy ideje a fürdővárosban él, ezért különösen fontos számára, hogy a hétvégi koncerten minél többen ott legyenek helyből és a dél-zalai térségből a közönség soraiban.

– A két évvel ezelőtti pandémiás időszakban döntöttünk úgy a párommal, aki zalakarosi, hogy a fürdővárosba költözünk – bocsátotta előre Petrás János. – Nagyon jól érezzük itt magunkat, s a mostani lesz az első zalakarosi fellépésünk. 2020-ban lett volna egyébként, de akkor sajnálatos módon közbeszóltak a pandémiás korlátozások, most viszont elérkezettnek látjuk az időt, hogy ismét megpróbálkozzunk a koncerttel, ezúttal úgy tűnik, semmi nem veszélyezteti a megvalósulást.

A zenekarvezető azt is elmondta: közel kétórás műsort adnak, benne az eddig megjelent 17 lemezük mindegyikéről lesznek dalok.

– Harminc dal hangzik el összesen, a repertoár felöleli a Kárpátia teljes munkásságát – jelezte Petrás János. – Én nagyon bízom abban, hogy akik szeretik a csapatot, a gondolatiságunkat, a dalaink mondanivalóit, eljönnek és megnéznek, meghallgatnak minket.