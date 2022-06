Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető köszöntő beszédében kiemelte: programjuk középpontjában a környezettudatos magatartás kialakítása, a természeti, társadalmi környezet értékeinek tisztelete, védelme, az egészséges életmód és a lelki egészség áll. A Haáz Sándor karnagy vezette 131 fős énekkarhoz és a 36 fős zenekarhoz Balogh László polgármester is szólt. Kiemelte: bár látszólag vannak határok, de ez az előadás is azt bizonyítja, hogy most határtalanul egyek vagyunk.