A nőstény cirmos, Cirbolya a füle botját sem mozdította, amikor meglátogattuk az egerszegi nyugalmazott művésztanárt a műteremként is szolgáló otthonában. Az asztalon az elismerő oklevél, a Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesületének díja. Frimmel Gyula viccesen megjegyezte, már két uszoda építését nézhette végig az ablakból, alkotói munkáját nem zavarja a kinti nyüzsgés. A lakás miliője különösen hangulatos, mivel a nagyszülőktől örökölt klasszikus polgári bútorok, festmények (köztük a nagyapa által festett 1929-es portré feleségéről) mellett amolyan rögtönzött kistárlat várja a betérőt. A falakon lógó válogatás már csak azért is különleges, mert szinte az összes, a művész által használt grafikai stílus és technika képviselteti magát. Művésznek készült és nem tanárnak, aztán Fischer György invitálására mégiscsak a tanári pálya lett a hangsúlyosabb három évtizedig az Ady-iskola művészeti gimnáziumában, ezért az egzisztenciális biztonság a teljes szabadságot hozta a képgrafikai munkában.

A díjazott Üveggolyó című grafika (2021, mezzotinto és rézmetszet)

- A főiskolán tanult hivatásomat világ életemben hobbiként csináltam, s ez most nyugdíjasként sincs másként. Bár a pandémia közbeszólt, azért a kialakult szakmai kapcsolatok megmaradtak, köztük a jekatyerinburgi grafikai találkozón megismert emberekkel. 2019-ben sikerült személyesen is eljutnom az orosz városba, előtte is több éven át küldtem műveket. Sajnos most a háború miatt egyelőre tényleg csak a virtuális világban tudunk egymással beszélgetni. Székelyföldön rendszeres kiállító vagyok, hasonló módon, mint a hatvani biennálén. Az őszi hódmezővásárhelyi tárlatra is mindig küldök a legújabb grafikákból. Egyéni kiállításom legutoljára tavasszal Szombathelyen, a Weöres Sándor Színházban volt.

A biennálén szerepel a Dióhéj című alkotás is (2019, mezzotinto és rézmetszet)

- A mezzotinto mennyire egyedi technika, hányan foglalkoznak vele világszerte?

- Anno még Kéri Imre festő és grafikusművész kollégám hívta fel a figyelmemet valamikor tíz évvel ezelőtt az oroszországi szakmai találkozóra, amit a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum igazgatója kezdett szerveni. Felkeltették a figyelmét a cári gyűjteményben fellelt 18-19. századi nyomatok, így indult a mezzotinto világtalálkozó. Egészen addig úgy gondoltam, hogy ez a borzolásos mélynyomású grafikai eljárás nem is olyan népszerű a nagyvilágban. Ott szembesültem azzal, hogy a 17. század közepén egy német amatőr művész által feltalált sokszorosító, amúgy kissé macerás technika mennyire elterjedt, s művelőivel találkozhatunk akár Észak- és Dél-Amerikában, Kanadában, Japánban, és még Thaiföldön is.

Mintha kiállításon járnánk, a falakon az elmúlt évek termései

- Mondhatjuk, hogy újra reneszánszát éli ez a régi eljárás?

- Igen. Néhány évtizede fedezték fel újra. Igazi fénykorát a 18. században, a fényképezés feltalálása előtt élte, ugyanis az olajfestményekről nagyon finom részlet- és árnyalatgazdag nyomatokat lehetett készíteni. Nem volt olyan kemény és merev, mint a rézmetszés. Abban az időben inkább másolatok készítéséhez használták a mezzotinto technikát, önálló grafikák nem igazán léteztek. A 20. században olyan „magányos őrültek”, mint a holland Maurits Cornelis Escher ezzel a technikával készített néhány lapot, a század végére pedig egyre többen próbálták ki. Tömegmozgalom sose lesz belőle, annyian nem művelik, mint a rézkarcot vagy a linómetszést, ami talán nem baj. Akik csinálják, azok nagyon lelkesek és igényesek. Rám is inkább az a jellemző, hogy egy lapon a rézmetszés különböző technikáit kombinálom, akár négyet-ötöt. A különböző képrészletekhez különböző technikát alkalmazok. Természetetesen a két legmacerásabb és a legidőigényesebb módszert sikerült kiválasztanom. Hónapokig tudok dolgozni egy lemezen, amiből általában 10-15 másolatot készítek. Ennél többet nem szeretnék, mert egyrészt veszít a minőségéből, másrészt nem akarnék tömeggyártást. Életemben egyszer készült mezzotinto grafikáról 100 darabos nyomat, amikor a 90-es években a zeneiskola kért tőlem Pálóczi Horváth Ádám portrét. A legtöbb példányt a linómetszet bírja el, ami a 19-20. század fordulóján terjedt el. A padlóburkolásra feltalált mesterséges anyagot, a linóleumot (lenolaj az alapja) könnyebben lehet megdolgozni, mint a másik magasnyomtatású alapanyagot, a fát. Én egyébként nagyon szeretem a linómetszetet is, s pont azt tervezem, hogy gyakrabban visszahozom a munkáim során. Talán azért nincs olyan renoméja, mint a többi sokszorosító grafikának, mert annak idején leginkább a német expresszionisták használták, akik eléggé elnagyolt figurákat rajzoltak, a stílusuk rányomta a bélyegét erre a műfajra. Hazánkban Gyulai Líviusz volt a mestere, aki fantasztikusan aprólékos munkákat hozott létre.

Néha hónapokig készül egy-egy rézlemez

Munkafázisok, variácók egy témára

Búcsúzóul Frimmel Gyula elmeséli, hogy nagypapájának nagyon sokat köszönhet, aki anno a kisképző felvételi vizsgájára is felkészítette, de ugyancsak sokat tanult Dús László szakkörein. Bár ha nem is lesz mozgalom a mezzotintoból, azért titkon reméli, hogy mindig lesz magyar követője ennek az érdekes és igazán kifejező technikának.