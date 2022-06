A zenekar tavaly először adott szabadtéri filmzenekoncertet a Kertmoziban. Hatalmas érdeklődés, remek hangulat, professzionális szervezés a Keresztury VMK és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem részéről, és életre szóló élmény a közönségnek, amit érdemes megismételni – így jellemezte a zenekar tavalyi fellépését a sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester.



Elmondta, hogy idén is lesz filmzenekoncert, azonban hogy még többen részesei lehessenek az élménynek, ezúttal a Dísz téren tartják meg július 3-án, vasárnap este.



A közönség számára ingyenes, szakminisztérium által támogatott koncertről Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő, a tavalyi előadás ötletgazdája elmondta, hogy már 2015-ben felvetődött a megrendezés lehetősége, de hosszú előkészületek után tavaly sikerült valóra váltani az elképzelést. Az idei koncert július 3-án 20.30-kor kezdődik, előtte, 20 órakor tehetséges fiatalok lépnek fel, emelte ki Galbavy Zoltán.



Tóth László zongoraművész, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar vezetője a sajtótájékoztatón elmondta: nagyszabású produkcióra készülnek, a szokásosnál nagyobb zenekarral (60-70 zenész lesz a színpadon), professzionális fény- és hangtechnikával, óriási LED-falra vetített filmrészletekkel. Játszanak majd a tavalyi műsorból is, de a koncert mintegy fele új műsorszámokból áll majd. Pejtsik Péter zeneszerző, hangszerelő, énekes vezényel, akárcsak tavaly, aki filmtörténeti érdekességekkel is szolgál. Szólót Mihály Luca énekel.



Velkey Péter humánigazgatási osztályvezető, Tóth László, Balaicz Zoltán, Galbavy Zoltán és Flaisz Gergő, a VMK igazgatója a koncert plakátjával a városházi sajtótájékoztatón Fotó: Fehér Márk



A közönség idén is hallhat kísérőzenéket egyebek mellett a Forrest Gump-ból, a Keresztapából, az Indiana Jones-sorozatból, valamint a Star Wars-ból, és meglepetéssel is készülnek a szervezők.



Esőnap nem lesz, ugyanakkor nagyon rossz idő esetén az Ady-moziban tartják meg a koncertet. Éppen ezért Tóth László azt kérte, hogy akik mindenképpen részt szeretnének venni az eseményen, kérjenek ingyenes regisztrációs jegyet a moziban, amelynek a befogadóképessége korlátozott, 580-an férnek el. Egy személy maximum öt regisztrációs jegyet igényelhet, a jegyek június 3-tól állnak rendelkezésre.



Ha az eredeti terveknek megfelelően a Dísz téren tartják meg a koncertet, regisztráció természetesen nem szükséges, várnak mindenkit.