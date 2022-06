A 90-es években élte fénykorát, Oscar-díjat is nyert, ám a 2000-es évek közepétől rengeteg pocsék darabot vállalt, amelyekben annyi az emlékezetes, hogy mindig másmilyen, általában röhejes frizurája volt. Az elmúlt néhány esztendőben magára talált, s noha még mindig sok fércmunkához adja a nevét, olyan kísérletezősebb, független filmekben is feltűnik, mint a Mandy – A bosszú kultusza, a Szín az űrből vagy a Pig. Legújabb mozija más stílust képvisel, mégis beleillik a felsorolásba.

A szebb napokat is látott Nic Cage (Nicolas Cage) jó pénzért elvállal egy szülinapi felkérést Mallorcán. Egy dúsgazdag üzletemberrel, Javival (Pedro Pascal) kell haverkodnia, és a színész azon kapja magát, hogy élvezi a helyzetet. A dolgok váratlan fordulatot vesznek, amikor a CIA felkeresi Cage-et, hogy kémkedjen nekik a házigazda után, aki feltételezhetően egy bűnbanda feje.

Ez az az alkotás, amelyben Cage önmagát játssza, de ezt a kijelentést kezeljük a helyén. Valóban Nicolas Cage a főszereplő, aki Nicolas Cage-et kelti életre, ám a filmben látható karakter többnyire fikciós elemekből épül fel. A családi szál például kitalált háttéren alapul. A nyitójelenetet követően hősünk rögtön leteszi névjegyét, amikor is rögtönöz egy performanszt David Gordon Green rendező előtt. Betekintést nyerünk a színész magán­életébe, nem épp felhőtlen kapcsolatába exnejével és a lányával, majd jön a mediterrán kiruccanás. A film első fele a maga módján hibátlan. Tom Gormican rendező kreatív és vicces módon idézi meg Cage karrierjét. Rengeteg a visszatekintés olyan klasszikusokra, mint az Ál/arc, a Con Air, A szikla, ám a tisztelgés mellett nem kevés öniróniával is megszórták a végeredményt. Jó példa erre, amikor Cage két énje beszélget és igyekszik megfejteni, mi lenne a legjobb nekik. Persze nemcsak azoknak lesz csemege A gigantikus tehetség, akik egy önreflexív nosztalgiavonatra ülnének fel, hanem azoknak is, akik egy szimpla vígjátékot várnak. A poénok többsége működik és kellően változatos. A cselekmény másik fele aztán stílust vált és a humor mellett kap egy akció- és thrillerszálat. Itt már fárad az ­összkép és logikát is kár keresni bizonyos jeleneteknél, de nem tragikus a helyzet, érthető, miért volt indokolt húzás. Egyfelől ez is Cage 90-es évekbeli kasszasikereit idézi, másrészt a színész és Javi közös produkción kezdenek dolgozni, így alakul ki egy film a filmben, melyre a végkifejlet fényében szükség volt.

Gormican műve nem akar életrajzi alkotás lenni, és ezt remekül teszi. Hiába nem voltam kibékülve a második felével, és inkább csak a két főhőst néztem volna, ahogy tervezik a közös filmet, remekül szórakoztam. Filmőrülteknek is szuper élmény, de mezei vígjátéknézőknél is működhet, hála a változatos poénoknak, a jól megírt forgatókönyvnek és persze Nicolas Cage-nek. Reméljük, ezután a gigantikus tehetség már elviselhetőbb súllyal nehezedik rá.