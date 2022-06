A direktor beszámolt az elmúlt egy év előadásairól, amelyeket a 2021/2022-es évadban összesen 38 ezer 629 néző látott, ami alig több mint a fele az utolsó "békeév", 2019 adatainak, amikoris több mint 69 ezer nézője volt a Hevesinek, s az árbevétel is több volt 60 millió forinttal. Ezévben 160 előadás került a színpadra, jövőre már szeretne a teátrum teljes gőzzel üzemelni, s visszacsalogatni a nézőit. Ennek a garanciája a társulat alázata, odaadó munkája, amit ezúton köszönt meg az igazgató. A repertoárról szólva hangsúlyozta, a vidéki népszínház kívánalmainak megfelelve sokszínű a paletta.

A Hevesi Sándor Színház a 2021/2022-es évadban hat darabot tűzött műsorra, a legtöbben a már két éve készen várakozó A kőszívű ember fiai című drámát látták, szám szerint 7600-an.



Örökös tagok: Ecsedi Erzsébet, Wellmann György, Czegő Teréz



A szezont lezáró értékelőjében a direktor jelezte, szisztematikus, kitartó és minőségi munka csábíthatja vissza a nézőket.



Az elmúlt évad repertoárja a népszínházi jellegből adódóan igyekezett minden igényt kielégíteni. A színház évente műsorra tűzi a magyar klasszikus darabok egyikét, a kötelező olvasmányokra is tekintettel, hogy a ma már kevéssé olvasó fiatalság találkozzon az örökérvényű drámákkal.



Ezévben az Érettségivel indult az évad novemberben, az előadás meghívást kapott a nyíregyházi Vidor Fesztiválra, amire szeptemberben kerül sor. Farkas Ignác Jászay-díjas színművész rendezése jó visszhangra talált a zalai nézők körében is. Decemberben a fejedelem című történelmi musicalt láthattuk, az énekesek közt Sasvári Sándor vendéggel. A Moravetz Levente által rendezett darab a jeles magyar históriai alakokat megidéző sorozatba illeszkedett.



Januárban a fiatal színész, D. Varga Ádám rendezésében mutatták be a Közel a jóhoz verses összeállítást, ami a középiskolások számára hozta közel a kortárs lírát. Februárban tarották A király beszéde című színmű premierjét, márciusban A kőszívű ember fiai került a közönség elé, majd jött két vígjáték: A feleség negyvennél kezdődik és az Egy bolond százat csinál. Az igazgató elmondta, fontos, hogy a közönség megtalálja a kikapcsolódás a szórakozás lehetőségét az évad darabjai közt. Amennyiben több játszóhelye is lesz majd a színháznak, a kisérletező színjátszásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek. (Ismeretes, noha a tervek elkészültek, a bejelentett színházi felújítás ezévben nem aktuális.)



A zalaegerszegi színház május végén fogadta a beregszászi színház Tóték című előadását, amit telt ház előtt játszottak. A filmforgatásba is belekóstolhatott a társulat, a Brenner János mártír szerzetes életéről készülő Legyetek szeretettel című televíziós sorozatban többen is szerepelnek.

A színház hozzájárult a Szegeden Máriáss József színművésznek (a Hevesi alapító tagja) állított emléktáblához.



A következő évadról megtudtuk, többek között A tanú című groteszk vígjáték, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A vágy villamosa, a Volt egy seregünk című oratorikus történelmi tabló, a Herkules szerepel a bemutatók között.



A hagyományok szerint a direktor beszámolója után díjátadással folytatódott az évadzáró. Vigh László országgyűlési képviselő Wellmann György színművésznek nyújtotta át a 100 ezer forinttal járó oklevelet. A Színházbarát Kör díját Iványi Ildikó elnök Urházy Gábor Lászlónak adta A király beszédében nyújtott alakításáért. Siklósi Judit a színházpártoló család nevében a közönség szavazatai alapján szintén Urházy Gábornak adta át a díjat, Buday Mihály festőművész a vizuális tartalom erősítéséért Gibárti Tibor számára hozott egy saját festményt. A fiatal színészeknek alapított Cserebogár-díjat Helvaci Ersan David kapta, ahogy legtöbbet játszónak járó (112 előadásban szerepelt) Terminátor-díjat is. A műszak munkatársait elismerő Arany Deszka díjat idén Gombos Sándor kelléktárvezető kapta, s a vándordíjként alapított Forgács-gyűrűt is. A kollégák szavazatai alapján a Máriáss-díjat Urházy Gábor László nyerte, a Nívódíjat pedig Pap Lujza. Rákosa Tibor vette át a Pro Theatro-díjat.



A színház három éve választott utoljára örökös tagokat, idén hárman kapták meg ezt a címet: Wellmann György, Ecsedi Erzsébet és Czegő Teréz. Hármójukat három pályatárs méltatta: Farkas Ignác, Pap Lujza és Urházy Gábor László. Utóbbi versbe szedte Czegő Terézről szóló gondolatait, a költemény alább olvasható.