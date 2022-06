Olvasóink néhány héttel ezelőtt ismerhették meg az erdélyi származású, majd később Gyenesdiáson letelepedett festőművész életútját, aki tavalyelőtt a Balatoni Múzeumban, valamint a keszthelyi Kortárs minigalériában mutatkozott be, előtte pedig a Balaton Színházban voltak láthatók alkotásai. Idén februárban képzőművész társaival ugyancsak a múzeumba tért vissza egy közös kiállítás erejéig.

Kis kékség

A mostani felkérésre stílusosan a Balatoni életet idézi meg úgy, hogy a vitorlások és a „Magyar tenger” ábrázolása mellett még a portrék is kékben „úsznak”. Miklós Hajnal számára a kék nem a melankólia vagy a szomorúság színe, hanem a belső nyugalom és a harmónia letükrözése. Azt szeretné, ha a képeket nézőket is hasonló lelki állapotba hozná. Az akvarell festményeken természetesen helyi témák is megjelennek, köztük például egy barátságos kutyus. Hajnal számára a víz témájú képek egyébként egy régi, gyermekkori traumatikus élmény gyógyító alkotások egyben.

Kutya

A résztvevőket Góth Imre Árpád alpolgármester köszöntötte. A tárlatot egy régi barát, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktató Horváth Dániel festőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, a megnyitón handpan-en közreműködött Szilágyi Attila.