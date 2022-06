Az együttes tavaly tartotta első nagyszabású filmzenei koncertjét, melyen a járványügyi korlátozások miatt maximum 500-an vehettek részt a Kertmoziban. Idén is kitűnő hang- és fénytechnikával, LED-falra vetített filmrészletekkel készülnek, de az ingyenes program helyszíne ezúttal már a Dísz tér lesz.

– Úgy tűnik, jó lesz az idő, de ha mégis zuhog az eső, az előadás akkor sem marad el, csak az Art-moziba költözik – mondta Tóth László, a zenekari egyesület elnöke. – Oda azok jöhetnek velünk, akik előre váltottak regisztrációs jegyet, amelyből már az összes elfogyott. A szabadtéri előadásra nem kellenek a regisztrációs jegyek, mindenkit szeretettel várunk. A Dísz téren sok érdeklődőre számítunk, 500 ülőhelyet biztosítunk a meglévő padok mellett, ezeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A 60-70 tagú, az alkalomra kibővített szimfonikus zenekar 20.30-kor kezdi a koncertet, 20 órától pedig tehetséges fiatalok mutatkoznak be a Pálóczi-zeneiskolából és a Liszt-iskolából.

A zenekart Pejtsik Péter karmester, énekes, hangszeres előadó és zeneszerző, az After Crying zenekar alapító tagja vezényli. Számos filmzenei produkció létrehozása fűződik a nevéhez, hangszerelőként és zeneszerzőként olyan megrendelőknek is dolgozik, mint a BBC, az Eurodisney, a Dynamedion vagy a Peter Gabriel vezette Real World Records. Több száz filmzenei felvétel karmestere. A zalaegerszegi zenekarral tavaly dolgozott először, a koncerten pedig érdekességeket is mesél a filmzene világából. A zenekar felkészítését Sándor János karmester segítette.

A rendezvény miatt vasárnap 19 és 23 óra között lezárják a Kossuth utcát a Berzsenyitől a Kisfaludy utcáig.