„Szűcs János bank-vezérigazgató kiábrándult könnyelmű életéből, és frissen vásárolt sportautójával szabadságra indulna, de találkozik Kovács Verával, a bank aznap felvett alkalmazottjával. Szűcs szemet vet a lányra, az autót mint nyereményt szállíttatja a lány lakására, maga pedig sofőrnek ajánlkozik.”

A Meseautó című legendás film 1934-ben forgott, majd 2000-ben is. Hat éve pedig musical született a történetből a Galambos Attila, Szente Vajk és Bolba Tamás alkotóhármas jóvoltából. A darabot a Madách Színház után játszották már Miskolcon, Szolnokon, Nyíregyházán, Kaposváron, a komáromi dalszínházban is. Galambos Attila révén nyáron kicsit hazaérkezik a kvártélyházi nyár repertoárjában. Tegnap a Tompagábor Kornél rendező által vezetett olvasópróbába mi is belekukkanthattunk.

– A Csoportterápia című darabunkat már láthatta az egerszegi közönség, nagyon vártam, hogy a Meseautó is megérkezzen – mondta a próbán részt vevő Galambos Attila, hozzátéve, maga is fokozott izgalommal, a legvérmesebb reményekkel tekint az új bemutató elé, mert az előzetes beszélgetések alapján érzi, Tompagábor Kornél újszerű koncepcióval dolgozza fel a musicalt, modern, groteszk elemekkel építi fel a musical miliőjét. – Kedvemre való az a nézőpont, amit a rendező képvisel.

Közben elfoglalták helyüket a leendő szereplők a kvártélyházi próbateremben, ahol a rendező képekkel, fotókkal illusztrálta a darab hangulatát, amely a tervek szerint többek között az autó mint vágyott tárgy körül forog majd. A musical betétdalai is megszólaltak a próbán Máriás Zsolt zenei vezető jóvoltából, a zenei megvalósításban a jelen lévő szerzőn kívül Berkes Dániel is segédkezik. Vetítés is lesz, ezért Szili Péter lesz a felelős.

A másfél éve a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetőjeként dolgozó Galambos Attila köszöntőjében elmondta, az abszurd drámai készletből kölcsönzött megoldások teszik lehetővé, hogy a darab olyan legyen, mint a klasszikus, kedvelt étel, amit a séf újragondol. (Alkotótársaival A kőszívű ember fiai zenés változata is megszületett a keze alatt, örülne, ha Egerszegen is eljátszanák.)

A július végén a zalaegerszegi kvártélyházi nyár színpadára kerülő Meseautó musical comedyben a Hevesi Sándor Színház színművészeit, Hertelendy Attilát, Ticz Andrást, D. Varga Ádámot, Dura Veronikát, Kovács Virágot, Kovács Martint, Támadi Anitát láthatjuk, a jelmezeket Szőke Julianna, a díszletet a rendező tervezi, koreográfus Kósa Ruben.