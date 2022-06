Az elmúlt évek című önálló tárlat megnyitóján a kolozsvári származású, zalaegerszegi festőművész legújabb, munkásságának utóbbi évtizedét felölelő képes albumát is megismerhették az érdeklődők, amit Kepe Kocon Lili, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársa és Seres Péter fotóriporter szerkesztett. A 137 oldalas művet 95, nagy méretű, színes reprodukció díszíti, valamint öt hosszabb művészeti tanulmány, személyes önvallomás és életrajzi adatokat tartalmazó függelék színesíti. A kiadvány 2021-ben készült, áprilisban mutatták be Lendván, megjelenését Lendva község, a zalaegerszegi önkormányzat, a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a VITRIN Egyesület támogatta, s a mostani volt a magyarországi ősbemutató.

Nemes László, Kepe Kocon Lili és Novotny Tihamér a Gönczi Galériában. Fotó: Pezzetta Umberto

A kiállítást dr. Vadvári Tibor alpolgármester nyitotta meg, majd Novotny Tihamér művészeti író így méltatta Nemes László munkásságát: festészete az ember hitét és önazonosságát fejezi ki. Identitástudata Kárpát-medencei kötődésű, amiről életének állomáshelyei győzhetnek meg minket, ezek magukban foglalják többek között Erdélyt, Magyarországot, Moldvát, Szlovéniát és a Felvidéket. A művészeti író szerint a képzőművész becsületes és magyar szívvel, közép-kelet-európai ésszel gondolkodó, a környezetére érzékenyen figyelő elméleti ember is.

Fotó: Pezzetta Umberto

Maga az alkotó így vall az utóbbi tíz esztendő válogatásáról:

- Az első teremben az albumban is megjelenő munkák egy része látható. Itt többek között a modern architektúra mint inspiráló tér és forma problematikáját jártam körbe. Az foglalkoztatott, hogy a modern, kortárs építészetet milyen módon lehet a festészettel ötvözni. Másrészt a zene csodálatos világába barangoltam, illetve a nagy méretű szobraimon a nő és a teremtés csodája elevenedik meg. Néhány képen – ahogy a cím is mutatja – a metafizikus átélést próbálom megmutatni. A hátsó teremben az elmúlt esztendők lelki és eszmei tobzódásai, ösztönös és tudatos impulzusok, azok megnyilatkozásai láthatók. Egy nagy élmény lenyomatai: Szentgotthárdon voltam művésztelepen és a közelben egy kavicsbányából kiástak egy óriási, 20 méter hosszú, több millió éves, megkövesedett tölgyfát. A „fekete tölgyek” sorozat újszerű festészeti és rajzi átszellemülést hoztak, egyfajta eszmei-elméleti időutazást. Elgondolkoztatott, hogy mit jelent az anyag, a fény Nikola Tesla értelmezése szerint. Mint látható, több festményemmel is emléket állítottam neki. Ő a 20. század „csodagyereke”, aki tiszta szemmel és lélekkel, gondolatokkal próbálta megérteni a világot. Az ő harcos léte különös hatással van rám, s Kárpát-medencei születésű emberként – akárcsak ő - különösen szimpatikusnak tartom az életútját. Számomra tehát izgalmas volt, hogy miként építhetők be a 20. század fizikai kutatásai, például a kvantumfizikai eredményei a képzőművészetbe és mindennapjainkba. A tölgyre visszatérve, újraértelmeztem az anyagot, s az energiák új utakat nyitottak meg. Összegezve, a festészetben mindent szabad, de ami a legfontosabb, az igazat kell képviselni és megmutatni.

Nemes László és tanítványai

Forrás: Seres Peter

Nemes László másnap a MimikArt Galériában nyitotta meg a Mester és tanítványai című tárlatot, ahol ugyancsak egy régi barát, Takáts Eszter dalénekes működött közre. A galériában augusztus 6-ig Bandur László, Haussmann Hanna, Rövid Zoltán, Szentgróti Dávid, László Edina, Herkli Mátyás Barnabás és Schlemmer Laura alkotásait nézhetik meg az érdeklődők.

- Úgy hozta a sors, hogy mindig ezt a „nemes” világot képviseljem – folytatta a képzőművész. - Ez elképzelhetetlen anélkül a hit nélkül, ami mindig vezérelt: az alkotói világom mellett együtt tudjak lenni azokkal a fiatalokkal, akiket hosszabb-rövidebb ideig taníthattam. Immáron 30 éve foglalkozom azzal, hogy egyengetem tanítványaim művészi elképzeléseit. Mostani felhívásomra hét alkotó azonnal válaszolt. Felbecsülhetetlen érzés, amit a velük való munka és a kialakult bizalom jelentett, úgy is mondhatjuk, értelmet adtak az életemnek. Végül még annyit mondanék: örülök, ha hozzájárulhattam a zalaegerszegi kulturális élethez jelenlétemmel, azzal a mássággal, amivel ide jöttem, s kiegészítve mindezt a tanítványaimmal szemben képviselt magatartással, aminek üzenete nem mást, mint ez: „Lépjél túl rajtam, legyél jobb, mint én”!.