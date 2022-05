A Keresztury Dezső VMK-ban 2019 őszén indult a mára közkedvelt program, ahol minden alkalommal más-más nemzet zenéit ismerheti meg a közönség.

– A rendezvénysorozat nem titkolt célja, hogy a közönséget kimozdítsuk zenei komfortzónájukból és minőségi zenészekkel bemutassuk, milyen színes is a világ zenei palettája. Egy egészséges kíváncsiságot szeretnénk felébreszteni az emberekben, amikor azt mondják: „nem hallottam még erről a zenekarról, de szívesen belekóstolnék abba az életérzésbe, amit egy távoli kultúra képviselője hoz el a számomra”. Azt mindig elmondjuk, hogy repülőjegyet sajnos nem tudunk adni közönségünknek, hogy meglátogassák ezeket az izgalmas és gyönyörű helyeket, ám lélekben mindenképpen elrepítjük őket az est során az adott országba – tájékoztatott Schneidler-Czvitkovics Dóra közművelődési szakember. – 2019-ben egy igazi görög esttel indítottunk a Pyrgos Görög Show és Táncház közreműködésével, majd egy francia sanzonest következett Micheller Myrtill és a Swinguistique fellépésével. Sajnos a pandémia miatt félbemaradt a sorozat, amit két év múlva, 2021 szeptemerében tudtunk folytani a Luis Eduardo Castagno Trió latinos műsorával. Legközelebb június 4-én szombaton szervezünk török estet a Nasip Kısmet zenekarral, ősszel pedig a kelta zene világába visszük majd vendégeinket, amikor a Serica zenekar és tánckar a koncertet követően pörgős ír folkrock stílusú táncházat tart.

Izgalmas képzelebteli utazás Nasip Kısmet zenekarral, akik a török folklór alapjait is beépítik szerzeményeikbe

Dóra szólt arról is, hogy megkeresésüknek mindig nagyon örülnek az együttesek, mivel számukra is fontos, hogy minél szélesebb körben – esetleg ne csak a fővárosban – népszerűsítsék nemzetük zenei világát. A következő fellépő, a Nasip Kısmet ugyancsak igazi folklór csemegének ígérkezik, az együttest az énekesnő, Derya Ocak mutatta be lapunknak.

– A zenekar ötlete a 2010 óta Budapesten élő bátyám, Arif Erdem Ocak török származású zenész fejéből pattant ki, aki a népszerű, toplistavezető ankarai Seksendört zenekar alapító tagja. A magyar fővárosba költözése utáni első években szólózenei pályafutását egyengette, az archaikus és kortárs török népzenére koncentrált, amelyet sajátos énekstílusával, valamint védjegyévé vált perkusszív gitártechnikájával tolmácsolt. Ezzel a zenei anyaggal hűséges rajongótábort gyűjtött maga köré, így Arif rövidesen a magyar klubzenei szcéna meghatározó szereplőjévé vált. A sokoldalú zenész történetmesélő, melodikus, a folkzenébe hajló gitárdallamai során bensőségesen tár elénk olyan személyes és univerzális témákat, mint a halál utáni élet, a spiritualitás, a szellemi élet, erény és közös emberségünk. Arif szívmelengető, hipnotikus dalokat ír, amelyek a bőrünk alá kúsznak, és a csend, az éber meditáció világába repítenek. Ennek megvalósítására hívta életre 2020-ban a Nasip Kısmet etnofolk zenekart. A három dalból álló, 2021-ben megjelent EP után jelenleg egy teljes hosszúságú album létrehozásán munkálkodunk.

Derya hozzáteszi, leginkább Magyarországon lépnek fel. Első külföldi koncertjük Romániában, Szatmárnémetiben volt, a nyár folyamán pedig több külföldi szereplésük is lesz. A zenekar tagjai Arif Erdem Ocak (ének, gitár), Mester Dániel (szaxofon, klarinét), Eged Márton (basszusgitár), Szegő Dávid (dob), Tomi Smuk (ütőhangszerek), és az élő felállás Derya Ocak háttérvokalistával egészül ki.