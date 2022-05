A megyeszékhelyi városrész Árpád-kori temploma az Ahida Közösségeiért Egyesület szervezésében, a Bethlen Gábor Alapítványtól és a Városi Civil Alaptól nyert támogatásnak köszönhetően rendezhette meg a zenei eseményt.

Molnár Klárának, az egyesület elnökének meghívására Endrei Eszter, a Pannon Filharmonikusok hegedűművésze Schubert, Bach, Mozart, Brahms, Händel, Mascagni, Massenet, Pachelbel műveiből szólaltatott meg részleteket. A fiatal zenekari hegedűművész lapunknak elmondta, a tökéletes akusztikájú ősi templom történelmi aurájában számára is élményt jelentett a koncert, tősgyökeres pécsiként is szívesen jön Zalába, hiszen a gellénházi származású férje, Soós Szabolcs jóvoltából családja zalai gyökerekkel is büszkélkedhet.