Az első lendvai művésztelepet 1973-ban szervezték meg az azóta Munkácsy-díjjal kitüntetett szobrászművész, Király Ferenc irányításával. A helyi művészközösség eredetileg így kívánta megünnepelni a lendvai születésű festőművész, Pandur Lajos 60. születésnapját, ám miután ő néhány hónappal a szimpózium megrendezése előtt elhunyt, azt végül emlékének ajánlva rendezték meg, majd felismerve a lehetőségeket jött a folytatás is évről évre.



– Az elmúlt 49 év alatt rengeteg alkotás készült a lendvai művésztelepen – szögezte le a tárlat sajtótájékoztatóján a Galéria és Múzeum művészettörténésze, Pisnjak Attila. – Olyan reprezentatív anyagot igyekeztünk összeállítani, ami méltóképpen mutatja be a sorozat sokszínűségét. A stílusok változatossága mellett a technikai oldalt is, hiszen az eleinte jellemző festészet után megjelent a szobrászat is. Előbb a kő, majd a nyolcvanas években a terrakotta is. Kerestük az olyan alkotókat, akik köthetők a muravidéki művészeti közeghez, vagy akiknek munkája azt a heterogén összetételt adja vissza, amit az imént már említettem.