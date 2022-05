Legutóbb a 2016-os, Az ember, aki mindent tudott című filmet dirigálták együtt, mely arról lett híres, hogy Daniel Radcliffe egy fingó hullát játszik benne. A röhejesnek tűnő felszín alatt azonban egy mély és érzelmes darab bontakozott ki. A Minden, mindenhol, mindenkor szintén erőteljesen feszegeti a határokat, hogy végül elhozza az év eddigi legpozitívabb mozis meglepetését.

Evelyn (Mivhelle Yeoh) kínaiként amerikában él a családjával és egy mosodát vezetnek. A nő egyre nehezebben kezeli a mindennapi dolgokat, a lánya viselkedését, férje teszetoszaságát. Egy nap, furcsa helyzetbe kerül és egy férfi, a férje testében arra figyelmezteti, hogy veszélyben van és minden világ sorsa múlik rajta. Hősünk természetesen egy rossz viccnek gondolja az egészet, ám rá kell jönnie, hogy fenyegetés igenis valós.

Manapság egyre nagyobb teret követel magának a multiverzum világa. A Marvel mozik is erre építik legújabb produkcióikat, Kwanék viszont a maguk módján akarták körbejárni a témát. Aki nem tudná, a multiverzum egy összetett és bonyolult elmélet, melynek lényege, hogy végtelen számú, párhuzamos világ létezik a miénkkel egyetemben. A rendezőpáros ebből igyekszik kihozni egy valamirevaló sztorit, sikerrel. A felvezetés viszonylag rövid, szűk 20 perc telik el, amíg megismerjük Evelyn szürke mindennapjait, majd elindul az inger és információzuhatag, s egyúttal megnyílik végtelen számú világ. A cselekménybe nem szeretnék sokkal részletesebben belemenni, mert az egyik legnagyobb erénye pont a felfedezésben rejlik. Folyamatosan történnek az események, csak kapkodjuk a fejünket és azt vesszük észre, hogy beszippant ez a kaotikus káosz. A multiverzum egyben humorforrás is, elvégre olyan világokat látunk melyekben másképp működik a tér, idő, fizika, logika. A legharsányabb példa az a hely, ahol az embereknek virsliujjaik vannak. Ez egy visszatérő geg és nem restek megidézni a legdrámaibb pillanatban sem. Ha már a drámánál tartunk muszáj kiemelni a Minden, mindenhol, mindenkor műfaji sokszínűségét. A vígjáték elemek jobbára működnek, filmes kikacsintásoktól kezdve az abszurd humorig, változatos a repertoár. A sci-fi gerinc nem minden ízében a legerősebb, illetve itt is sok esetben vették poénosra a magyarázatot, ám a koncepcióba tökéletesen illik ez a fajta tudományos háttér. Eme két elem kissé háttérbe szorul az utolsó harmadra és átveszi a helyüket a dráma. Meglepve tapasztaltam, hogy egy ennyire elgondolkodtatónak szánt agyrúgásnak, mennyire egyszerű a konklúziója. A központi üzenet ugyanis nem már mint a szeretet. Persze ennek bőven vannak rétegei, melyet Kwanék vizuálisan és verbálisan is megmutatnak. A szülői felelősségtől kezdve, a megfelelési kényszeren át, eljutunk a szorongásig, hogy kezdjünk valamit a sorsunkkal és ne rágódjunk életünk végéig az elszalasztott lehetőségeken. Itt jön a képbe a szeretet és egymás elfogadása, mely a mai, túlérzékeny és széthúzó társadalomban pont az egységességre hívja fel a figyelmet. Lehet, hogy ezen a fronton nem a legeredetibb alkotással állunk szemben és az utolsó felvonás kicsit túl van írva, de emiatt nem tudtam haragudni a filmre.

A Minden, mindenhol, mindenkor tökéletes cím, mert tényleg egy olyan darabról van szó, melyben mindent megtalálunk. Rétegfilm, nincs kétségem afelől, hogy sokaknak egy katyvasz lesz, holott a lehető legbefogadhatóbban közli a mondandóját, csak nem szabad leragadni a virsliujjaknál és egyéb groteszk húzásoknál. Kwan és Scheinert nevét ezek után muszáj lesz megjegyezni, mert egy vizuálisan, technikailag és tartalmilag is kiemelkedő művet készítettek. Egy olyan autentikus élményt, melyre most nagyon nagy szüksége van a világnak.