A szerző a Verebélyi Judit könyvtáros által vezetett, izgalmas beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatón mesélt könyveiről a minap a Fejér György Városi Könyvtárban. Az Édesvízi mediterrán könyvsorozat több mint családregény. Egyszerre földrajz, szociológia, gasztronómiai ínyencség humorral megfűszerezve. A Balatoni futár sorozat főként történelmi vonalon fut. A szerző Balatonszemesen töltötte a gyermekkorát, majd nagyobb kihagyás után a családdal Balatonszepezdre tért vissza mint nyaraló. Itt született meg az Édesvízi mediterrán gondolata is, mely mára ötkötetes sorozattá nőtte ki magát. Az író az Édesvízi mediterrán főhősét a fiatalkori önmagával azonosítja, sok hasonló vonás fellelhető közöttük.

A sorozat második kötetét Koltai Lajos filmrendező ajánlója kíséri: „[…] igazi embermese, olyan, mintha egy szünet nélkül fogalmazott mondat repítene gyorsvonat sebességével, néha szédülök, le akarok szállni, de már kapaszkodom is vissza, mert érdekel a holnap és a következő pillanat születése, a sorsok és az ember, akivel a sors éppen teszi, s tudni, hogy miért pont most és miért pont vele. […] Szagok, ízek, varázslatos hangulatok leírása útján haladunk […] már nem először Gábor írásaiban […] de most még meghatározóbb, mondhatnám, embert is formáló erővel. […] Néha csak szemléli hőseit, de közben csordultig van baráti érzelmekkel, és valójában arról álmodik, hogyan lehetne ezt az őrült, de még mindig szerethető világot magunkhoz ölelni…”

A szerző provence-i hangulatot teremt regényeiben, humorral spékeli meg a kulturális, történelmi momentumokat felvonultató történetet. A könyvbemutató után a szerző dedikálta a köteteit.