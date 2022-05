A kézművesmesterségek alapjainak elsajátítására irányuló tanfolyamok a tervek szerint május végén, június elején kez­dődnek. A Nemzeti Művelődési Intézet országosan 34 képzési csoport indításával számol, ám első körben csak kilenc tanfolyam indul el. A választható tevékenységek kö­zött szerepel a hímzés, a csipkeverés, a gyöngyfűzés, a nemezelés, a kosárfonás, illetve a mézeskalács-­készítés is. A képzési csoportok minimum nyolc fővel indulnak, a maximális létszám a kosárfonó- és a nemezelő-tanfolyam esetén 12, a többinél 15 fő. A képzés ingyenes, az alapanyagokat, eszközöket is térítésmentesen biztosítja a Hagyományok Háza.

Megyénkben négy tanfolyam indítását tervezik, ebből most a kosárfonás kezdődik, később hímzésre, nemezelésre és mézeskalács-készítésre is lesz lehetőség. Az egyes tanfolyamok helyszíne is eltérő lesz, a kosárfonást Gutorföldén, a művelődési házban tartják, az oktató pedig Dulics Margit népi iparművész.