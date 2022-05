A tárgyalkotó zalai népművészeket, kismestereket 40 éve összefogó Zala Megyei Népművészeti Egyesület (ZMNE) a fenti állítással egyetértve már évekkel ezelőtt előreszaladt az időben, amikor a hajdani míves paraszti, parasztpolgári használati vagy díszítő tárgyak új életét gyámolította.

Nemrégiben hallhattuk Zalaegerszegen a fafaragók országos konferenciáján Kováts Alajostól, a Népművészet Mesterétől: a hetvenes évek végén a népzene, a népdal, a néptánc – megszabadulván esztrád irányzattól – magára talált a táncházmozgalomnak köszönhetően. A fiatalok körében menő lett a megújított folkmuzsika. Ekkor még szinte kilátástalan helyzetben volt a tárgyalkotó népművészet. A paraszti életforma évszázadok alatt tökéletesre nemesedett gazdasági és háztartási tárgyait háttérbe szorította a megváltozott életforma és nem mellesleg a műanyag.



A ZMNE „Hetési Rózsa” alkotócsoport újragondolt motívumai

Közeli a Takáts testvérek innovációdíjas kollekciójáról



A kitartó értékmentők nem nyugodtak bele. A Skrabut Éva elnökletével működő ZMNE a nyolcvanas években két alkotóházat is épített (Zalaegerszeg, Keszthely), nem hagyta szétszéledni a mesterségek ismerőit, s azokat, akik az utolsó pillanatban hajlandóak voltak visszatanulni a szövést, varrást, kovácsolást, hímzést, fazekasságot, fafaragást, bőrözést, nemezelést, szálasanyag feldolgozást, csipkeverést, nemezelést. Új család született, a zalai népi iparművészeké. Akik sokszor polgári foglalkozásuk mellett tették a dolgukat, őrizték a szoknyában, csizmában, kapában, asztalban, kosárban, teknőben, sajtárban, főkötőben megbújó nemzeti hagyományt.



A ZMNE „Hetési Bujtatásos” alkotócsoport modern viseletei



A következő lépést is látták maguk előtt, a régi funkciók emlékére alapozva bebizonyítják, a tárgyak modernizálhatók. Népi Design pályázat, nemzetközi projekt, számos tematikus tábor, konferencia, továbbtanulás adott biztos hátteret ahhoz, hogy magas fokú szakmaiság talaján mutathassák meg, a mai kor emberének az otthonában, sőt a saját testén is helye van nagyapáink pohárszékének, nagyanyáink ingvállának. A szerencse annyiban szegődött a tiszteletreméltó vállalás mellé, hogy közben, sőt talán nem függetlenül az országszerte működő csoportok lététől, hogy közben divatba jött a népi viselet. (Néha túl is hajtják a celebek.)



Nagy Béla népi iparművész használati tárgyai

Fa és kovácsoltvas tárgyegyüttes: Takáts Árpád fafaragó és Takáts Zoltán kovács céhmester munkája



A szívós kitartás eredményéről az elmúlt években már több formában is híradással volt a zalai népművészeti társadalom. Ezekben a hetekben a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban látható a „Hetés-Göcsej - Újragondolt hetési öltözetek, Göcseji parasztpolgári viseletek átörökítése” című, június 11-ig látogatható kiállítás, valamint a Keresztury VMK Gönczi Galériájában bemutatott faműves tárgyak tárlata tárja a nagyközönség elé a továbbélés diadalát. A fafaragók konferenciáján az előadókat hallgatva pedig ízelítőt kaphatott a krónikás az akadályt nem ismerő elhivatottságból. Talán fel sem mérjük, mekkora szolgálatot tesznek a népművészek nekünk azért, hogy fogalmunk legyen, miért is szeretünk kalotaszegi viseletben, gömöri ácsolt ládában gyönyörködni.



Előszoba-garnitúra, Balogh Mihály népi iparművész és Tóth József, a népművészet ifjú mestere alkotása

Skáfár József népi iparművész és Dulics Margit népi iparművész közös kollekciója



A két kiállítás alkotói közül a famegmunkáló mesterséget Zalaegerszegen, majd a soproni egyetemen tanuló Pais-Horváth Péter faműves designerrel való találkozás is megnyugtathatta a laikust, a fiatal mestereknek nem egzotikum, hanem természetes közeg a népi tárgyalkotó hagyomány.

Végül a viseleteket újragondolókat ünneplendő szeretnék kicsit hosszabb névsorokat olvasóinkra jó emlékezetére bízni: a „Hetési Rózsa” alkotócsoport (csoportvezető Molnárné Riskó Erzsébet) alkotója Szilágyi Zoltán, Domján Zsuzsanna. A MNE „Hetési Tökmagos” alkotócsoportja (csoportvezető Takács Zsuzsánna) alkotója Fehér Andrea, Berzsán Pálné, Tanka Tamás, Senyei Gyuláné, Szilágyi Irén. A ZMNE „Hetési Bujtatásos” alkotócsoport (csoportvezető Koleszár Éva) alkotója Kovács Katalin, Venczelné Danyi Judit, Dr Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Tanka Tamás, Senyei Gyuláné, Szilágyi Irén. A ZMNE „Hetés Szíve” alkotócsoport (csoportvezető Illés Vanda) alkotója Nagy Dóra, Román Andrásné, Donner Ferencné. Ki tudja, hány órányi önzetlen munkájuk van a varrásban, hímzésben...