„S én vagyok a termék is” – tette hozzá a József Attila-díjas költő, író, műfordító, felelevenítve: 25 éven át dolgozott kiadókkal, de most új utakra lépett.

– A Koncentráció nem kapható könyvesboltokban, kivéve egy 25 éve családi vállalkozásban működő keszthelyiben; kizárólag a webshopként is működő honlapomon lehet megrendelni, ahol egyelőre ez az egy termék van, de nemsokára megjelennek ott a barátaim könyvei is. Ez kétségtelenül nagy lépés, de voltak már rázósabbak is az életem során. Egyelőre nagyon jól néz ki minden – fogalmazott lapunknak Szálinger Balázs.

Hozzátette: az effajta létnek feltétlen előnye, hogy minden olvasójának, vásárlójának tudja az adatait; sokukkal beszélt is technikai kérdések kapcsán, például arról, hogy milyen névre dedikálja a megrendelt példányt – hiszen az valamennyi megrendelőnek jár.

Az ezer példányból háromszáz sorszámozott, így „örökre megmarad”, hogy melyiket ki kapta, folytatta a keszthelyi irodalmár, leszögezve: most teljesen más a kapcsolata az olvasóival, mint korábban.

– Május elsején például, gondoltam, ez úgy is a munka ünnepe, házhoz vittem az összes addigi keszthelyi megrendelőmnek a kötetet. Volt egy néni például, akinek a járdáról az ablakon át adtam be, de olyan is akadt, hogy „beleszaladtam” egy családi ebédbe, s ha már ott jártam, akkor meginvitáltak, leültettek. Ezek olyan élmények, amelyeket eddig sosem éltem át – mesélte Szálinger Balázs.

Persze, hátránya is van a magánkiadásnak, „hiszen nem lehet majd például Makón vagy Szegeden kapni a kötetet, s valószínűleg kevesebb kritika születik róla, vagy az írások nagy része pont a váltásról és nem magáról a szövegről szól”, de mind közül a számlaírás a legrosszabb, folytatta a szerző, aki szerint azonban: mindennek ára van, de összességében azért így mégiscsak sokkal jobb.