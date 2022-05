– Több mint 10 éve volt már a templomnak kórusa, de ez a kezdeményezés abbamaradt. Ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem a gondolat, milyen jó lenne ezt újraszervezni – mondta Németh Csaba plébános. – A helyiek, az egyházközség tagjai is megerősítettek ebben az elhatározásban. Így kértem fel Gyulavári Adrien zenetanárt a kórus vezetésére, majd meghirdettük a lehetőséget, hogy akinek kedve van, lépjen be. Nyolc jó szándékú hölgy részvételével meg is alakult az egyházközség kórusa. Minden vasárnap jelen vannak a szentmisén, de a különböző liturgikus eseményeinken, elsőáldozáson, bérmáláson, vagy akár házasságkötések alkalmával is emelik a szertartás fényét.

Németh Csaba hozzátette: ha egy összeszokott társaság énekel az istentiszteleteken, annak különleges hangulata van, és elmondható, hogy könnyebben, bátrabban vesznek részt a hívek az éneklésben, ha van kikhez csatlakozni, s nem utolsósorban az evangélium üzenete is jobban megérinti a hallgatóságot.

– A hívek megfogyatkozásával kicsit az ilyen társaságok létjogosultsága is gyengült – folytatta a plébános. – Kevesebben járnak templomba és közülük kevesen vállalják, hogy kiállnak a közösség elé és kiengedik a hangjukat. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy itt sikerült megvalósítani, főként, hogy a pákai plébánia területén is egyre idősödik a lakosság. A hívektől is pozitív visszajelzéseket kaptam, tetszik a közösségnek, hogy olyan énekek is előkerülnek, amik korábban csak ritkán. Talán ez is lehet egy plusz adalék, ami meghozza a kedvet a szentmisék látogatásához.

Gyulavári Adrien, a kórusvezetője hozzátette: a kántor mellett, bekapcsolódva a liturgiába, zsoltárokat énekelnek, illetve külön készülnek egyházi énekekkel, továbbá hangszeres kísérettel is színesítik az előadást. Hetente próbálnak, a tagok lelkes amatőrök, de van olyan is, aki énekelt a régi kórusban.