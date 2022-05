Zene 40 perce

Klasszikus rockdalok csendültek fel a zalaegerszegi PopUp Undergroundban

A nyolcvanas-kilencvenes évek emblematikus rockdalait, többek közt a The Cult, az Alice In Chains vagy Billy Idol slágereit mutatta be péntek esti koncertjén a képünkön látható szombathelyi River Runners.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Forras: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A PopUp Undergroundban tartott esemény másik közreműködője a helybéli A Hetedik zenekar volt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!