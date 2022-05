– A QR-kódok elérhetők szórólapon, de a könyvtár bejárata előtti tábláról is leolvashatók – bocsátotta előre Czupi Gyula, a bibliotéka igazgatója. – A kezdeményezéssel a technikai újdonságok és a helyi tartalmak találkozását szeretnénk segíteni, napjaink nagy kérdése, hogy a való, az off­line és a digitális világot hogyan lehet összekötni – erre teszünk egy kísérletet.

Az igazgató hozzátette: napjainkban egyre jobban terjednek a QR-kódok, melyek mögé sok minden tehető, például egy-egy honlap címe.

– Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években azért, hogy a Nagykanizsáról szóló könyvek elektronikusan is elérhetők legyenek, s például a Nagykanizsa Városi Monográfiát a pandémia idején közzé is tehettük – folytatta Czupi Gyula. – Most várostörténeti köteteket bocsátunk olvasóink rendelkezésére egyfajta „kanizsai könyvespolcként”, di­gitalizált formában. Egyes telefonmárkák automatikusan adják a készülékre telepítve a QR-kód-olvasót, de amelyiken nincs ilyen, arra is könnyen, ingyenesen letölthető az alkalmazás. A kód beolvasásakor az ahhoz tartozó kiadvány pdf-formátumban töltődik le a készülékre, és így bárhol, bármikor, akár internethálózat nélkül is olvashatóvá válik.

Czupi Gyula az egyik QR-kódot mutatja

Forrás: Horváth-Balogh Attila / Zalai Hírlap

QR-kódok segítségével a következő kötetek tölthetők le. Halis István: Színes mozaik Nagy-Kanizsa történetéből, Kanizsa város története és annak jelen viszonyai (ez Nagykanizsa első történeti összefoglalója, 1861-ből), Zala­vármegyei évkönyv (benne a város, amilyennek 1896-ban látták), Kanizsai Enciklopédia, a Barbarits-féle Nagykanizsa Monográfia, továbbá a Nagykanizsa Városi Monográfia első, második és harmadik kötete. QR-kód mutat még a kanizsai iskolai értesítőket tartalmazó évkönyvsorozat meglévő darabjaira, Tarnóczky ­Attila Hol, mi? Kanizsai házak és lakói című ház- és kortörténeti munkájára és természetesen a könyvtári katalógusára is. Utóbbi segítségével az olvasó 150 ezer kötet adatai közt böngészhet.

Czupi Gyula hozzátette: jelenleg kortárs szerzőkkel egyeztetnek, az ő munkáikat is szeretnék ily módon elérhetővé tenni.