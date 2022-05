A FISE 40 éve, 1982-ben alakult azért – mint Mascher Róbert DLA, Ferenczy-díjas formatervező, a szervezet elnöke lapunknak elmondta –, mert pályafutása elején sok ifjú alkotó érzi úgy, hogy magára marad az iparművészet és a dizájn világában, így szükségét érezték egy közös képviseleti formának. 1990 óta FISE néven tevékenykedik a stúdió, egyesületként, amelynek jelenleg több mint 300 tagja van, s noha elsősorban a pályakezdők ügyeit képviseli, ennek ellenére a FISE-tagok – akik sorra váltak szakmájuk meghatározó tekintélyévé, egyetemek oktatóivá – megőrizhették „idetartozásukat”.

Mára a FISE elismert szakmai szervezetté nőtte ki magát, tagságának műveiből jelentős gyűjteményt hozott létre, amelyből most hat héten át ízelítőt kínál a hévízi kortárs iparművészeti tárlat.

Mascher Róbert leszögezte: a szervezet célja, hogy a pályán elinduló művészeknek legyen egy „laza szervezeti hátterük, amely összeköti az alkotókat, művészeket”. A FISE most már önálló galériával és stúdióval rendelkezik a fővárosban, s van alkotóháza is a Mátrában, mindezzel hátteret adva az alkotóknak.

– Változik a helyzet, a szakma és az egész gazdaság – fogalmazott érdeklődésünkre az elnök. – Korábban voltak nagyobb vállalatok, szervezetek, amelyek alkalmaztak iparművészeket, de ez megszűnt. Ám nem kell elkeserednünk, mert a startupok, kisebb cégek, vállalkozások ma is keresik a kreatívipart, az alkotók pedig összeállnak csapatokba, hogy kis szériás, egyedi tárgyakat készítsenek. Persze sok tervező külföldre megy, autógyárakba vagy éppen ruhatervező műhelyekbe.

A FISE két éve, állami támogatással kezdte kialakítani saját gyűjteményét, amelyben ma már 105 alkotó munkái találhatók – köztük ékszersorozatok, szőnyegek, kerámiák –, több tízmilliós értéket képviselve, és megjeleníti a hazai dizájn- és iparművészeti szakma legjobbjait.

Hermann Katalin – aki maga is iparművész –, a Festetics művelődési központ igazgatója kiemelte: a tárlat nagyon sokféle tárgyat mutat be, amelyek közös jellemzője a „nagyon igényes kidolgozás, ezt a mesterségbeli tudást nem nagyon látjuk a hétköznapokban”. Mint mondta, találni itt szilikátokat – üveget, betont, kerámiát és porcelánt –, ékszereket, köztük játékos gondolatkísérleteket, illetve lakásberendezéseket, továbbá öltözékeket és kiegészítőket is.